На Херсонщині на російських мінах підриваються їхні ж солдати

Російські окупаційні війська продовжують вбивати один одного на полі бою. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, у Сергіївці Херсонської області після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5 армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлено попередньою ротацією.

Загалом на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.

Японія та Світовий банк нададуть Україні $1,5 млрд

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила виділення позики на підтримку відновлення та розвитку України у розмірі $1,5 млрд за гарантіями уряду Японії на 33 роки.

Як повідомляє Міністерство фінансів України, ці кошти будуть використані для підтримки зміцнення системи соціального захисту в Україні, відновлення економіки та покращення прозорого та ефективного використання державних ресурсів.

"Японія та Світовий банк є ключовими партнерами України, які надають нам підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Кошти партнерів будуть спрямовані на фінансування видатків для забезпечення потреб найбільш вразливих категорій громадян. Вдячний Уряду Японії та Раді виконавчих директорів Світового банку за важливе рішення, яке допоможе підтримати фінансову стабільність країни. Розраховуємо отримати зазначені кошти вже найближчим часом", – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нацгвардійці закріпились на нових позиціях на Луганщині

Нацгвардійці відбили атаку ворогів та закріпилися на нових позиціях на Луганщині, повідомляє пресслужба МВС.

"Бійці 50 полку імені полковника Семена Височана, спільно з іншими підрозділами Сил оборони, успішно відбили атаку російських військових попри чисельну перевагу противника. Українські військові ліквідували 40 окупантів, поранили понад 100 і знищили їхню техніку. Російські війська продовжили атаку, але нацгвардійці відбили й другий наступ", – повідомляє МВС.

Фото: МВС України

Бій тривав близько 18 годин і включав спільну роботу різних груп, а також підтримку аеророзвідки та корекцію вогню.

В окупованому Бердянську пролунало 11 вибухів

Вранці 30 червня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунало 11 вибухів, зокрема в районі аеропорту.

"11 вибухів пролунало в Бердянську. В районі аеропорту горить і детонує. У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", – повідомила Бердянська міська військова адміністрація.

Пізніше Стратком ЗСУ повідомив про ураження Силами оборони України штабу і складу паливно-мастильних матеріалів ворожої армії

У новому пакеті допомоги Данія надасть Україні ракети для ППО

Уряд Данії 30 червня оголосив про новий пакет військової допомоги для України, у який увійдуть ракети протиповітряної оборони, боєприпаси та техніка для розмінування

Як повідомили у пресслужбі міноборони Данії, уряд виділить 1,3 млрд данських крон (170 млн євро). Пакет включатиме кошти на придбання артилерійських снарядів спільно з ЄС. Повний зміст нового пакета військової допомоги не розкривають.

"Міжнародна співпраця має вирішальне значення для подальшої підтримки боротьби України за свободу. На жаль, схоже, що війна затягується, і завдяки численним пожертвам ми та наші союзники надсилаємо потужний сигнал, що підтримуємо українців у довгостроковій перспективі", - заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

Він додав, що пакет допомоги формувався на основі побажань і потреб України, а фінансує його новостворений "Український фонд".