Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 492 дня війни: на Луганщині ЗСУ відбили атаку, що тривала 18 годин, а в окупованому Бердянську пролунало більше десятка вибухів
Огляд

Переможні новини 492 дня війни: на Луганщині ЗСУ відбили атаку, що тривала 18 годин, а в окупованому Бердянську пролунало більше десятка вибухів

Зіновія Воронович
30 червня, 2023 п'ятниця
20:00
Перемога України переможні новини

ЗСУ відбили 18-годинну атаку і закріпились на нових позиціях на Луганщині, а в тимчасово окупованому Бердянську уразили штаб ворога та склад

На Херсонщині на російських мінах підриваються їхні ж солдати

Російські окупаційні війська продовжують вбивати один одного на полі бою. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, у Сергіївці Херсонської області після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5 армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлено попередньою ротацією.

Загалом на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. 

Японія та Світовий банк нададуть Україні $1,5 млрд

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила виділення позики на підтримку відновлення та розвитку України у розмірі $1,5 млрд за гарантіями уряду Японії на 33 роки.

Як повідомляє Міністерство фінансів України, ці кошти будуть використані для підтримки зміцнення системи соціального захисту в Україні, відновлення економіки та покращення прозорого та ефективного використання державних ресурсів.

"Японія та Світовий банк є ключовими партнерами України, які надають нам підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Кошти партнерів будуть спрямовані на фінансування видатків для забезпечення потреб найбільш вразливих категорій громадян. Вдячний Уряду Японії та Раді виконавчих директорів Світового банку за важливе рішення, яке допоможе підтримати фінансову стабільність країни. Розраховуємо отримати зазначені кошти вже найближчим часом", – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нацгвардійці закріпились на нових позиціях на Луганщині

Нацгвардійці відбили атаку ворогів та закріпилися на нових позиціях на Луганщині, повідомляє пресслужба МВС.

"Бійці 50 полку імені полковника Семена Височана, спільно з іншими підрозділами Сил оборони, успішно відбили атаку російських військових попри чисельну перевагу противника. Українські військові ліквідували 40 окупантів, поранили понад 100 і знищили їхню техніку. Російські війська продовжили атаку, але нацгвардійці відбили й другий наступ", – повідомляє МВС. 

снаряд 50 полку

Фото: МВС України

Бій тривав близько 18 годин і включав спільну роботу різних груп, а також підтримку аеророзвідки та корекцію вогню. 

В окупованому Бердянську пролунало 11 вибухів

Вранці 30 червня у тимчасово окупованому  Бердянську Запорізької області  пролунало 11 вибухів, зокрема в районі аеропорту.

"11 вибухів пролунало в Бердянську. В районі аеропорту горить і детонує. У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", – повідомила Бердянська міська військова адміністрація.

Пізніше Стратком ЗСУ повідомив про ураження Силами оборони України штабу і складу паливно-мастильних матеріалів ворожої армії

У новому пакеті допомоги Данія надасть Україні ракети для ППО

Уряд Данії 30 червня оголосив про новий пакет військової допомоги для України, у який увійдуть ракети протиповітряної оборони, боєприпаси та техніка для розмінування

Як повідомили у пресслужбі міноборони Данії, уряд виділить 1,3 млрд данських крон (170 млн  євро). Пакет включатиме кошти на придбання артилерійських снарядів спільно з ЄС. Повний зміст нового пакета військової допомоги не розкривають. 

"Міжнародна співпраця має вирішальне значення для подальшої підтримки боротьби України за свободу. На жаль, схоже, що війна затягується, і завдяки численним пожертвам ми та наші союзники надсилаємо потужний сигнал, що підтримуємо українців у довгостроковій перспективі", - заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

Він додав, що пакет допомоги формувався на основі побажань і потреб України, а фінансує його новостворений "Український фонд".

Статті
Новини
Японія
Данія
ЗСУ
Херсонщина
Бердянськ
Війна з Росією
Нацгвардiя
Запорізька область
Військові новини
допомога Україні
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
28 червня, 2023 середа
Коли займаємо окопи на Запорізькому напрямку, немов із-під землі вилазять росіяни й починається бій, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
29 червня, 2023 четвер
Окупанти збудували дамбу на околицях Токмака Запорізької області, - Bellingcat
30 червня, 2023 п'ятниця
ЗСУ уразили штаб і склад російських окупантів у передмісті Бердянська
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.47
  • EUR
    Купівля 40.31
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
30 червня
21:11
Таїсія Гайда
У лікарні в Польщі померла вінницька волонтерка Таїсія Гайда
21:10
Ексклюзив
ЗАЕС
"Ще жодного разу росіяни просто так нічого не заміновували": офіцер ЗСУ Лапін про високу загрозу підриву ЗАЕС
20:57
Мінцифри
Займатиметься телеком-сферою: уряд розширив повноваження Мінцифри
20:40
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:37
Модульні будинки
Wasatch Group долучиться до будівництва модульного житла на Київщині
20:24
острів Зміїний
"Це одна з найвагоміших наших перемог": Зеленський вшанував пам'ять загиблих на Зміїному бійців
20:20
на фото: коригувальник ракетного удару РФ по кафе у Краматорську
Коригувальника ракетного удару РФ по кафе у Краматорську заарештували на 60 діб
20:00
OPINION
Олександр Вільчинський
Не вимерли тоді, вистоїмо й тепер
19:58
окупанти в Криму
На Луганщині окупанти пограбували пологовий будинок і влаштували в ньому польовий шпиталь, - Генштаб
19:52
Україна - Євросоюз
Лідери ЄС підтримали ідею використання заморожених активів РФ на користь України, - Bloomberg
19:35
Костянтин Жеваго
Костянтин Жеваго: Після перемоги над Росією державні банки мають бути продані
19:35
Оновлено
В аеропорту Кишинева таджик застрелив двох людей: ЗМІ Молдови пишуть, що вбивця - вагнерівець
19:21
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Депортували 48 дітей-сиріт з Херсонщини: депутат Держдуми, окупаційний посадовець та лікарка отримали підозри
19:03
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
В районі Антонівського мосту ведуться активні бойові дії, - ексзаступник мера Херсона Головня
18:36
Огляд
Індіана Джонс і реліквія долі
Як знаменитий Форд законкурував з каскадером Кодзі та третій сезон "Відьмака": що подивитися на вихідних
18:32
Костянтин Жеваго
Жеваго: українські чиновники радикально збільшили свій вплив та апетити, держава контролює банки, медіа, тисне на бізнес
18:06
OPINION
Ростислав Павленко
На порядку денному - усвідомлена єдність
18:04
ЗРК С-400 РФ
Білорусь поставила на бойове чергування дивізіон ЗРК С-400: "Гаюн" встановив його місцеперебування
17:55
Новини компаній
Внесок у перемогу: ЗСУ отримали вже 130 авто за сприяння Favbet Foundation
17:53
окупанти
СБУ ідентифікувала двох окупантів, які з танка обстрілювали житлові будинки на Харківщині
17:48
Сергій Наєв
"Збільшуємо оборонні спроможності": Наєв оцінив загрози для півночі України з боку РФ і Білорусі
17:43
Данія
Данія виділила €170 млн на військову допомогу Україні
17:41
лісові пожежі ліс пожежа
Окупанти повністю знищили рослинність на острові Джарилгач, - науковець
17:25
Марія Захарова
"Київ готується вчинити теракт": ЦПД розповів про новий наратив пропаганди, який озвучили у МЗС Росії
17:09
Ексклюзив
касетні боєприпаси
Касетні боєприпаси дуже швидко дадуть перевагу ЗСУ, - експерт Defense Express Рябих
17:06
комендантська година
На Кіровоградщині з 1 липня скоротять комендантську годину
16:59
Україна Японія
Японія надасть Україні $1,5 млрд. На що підуть кошти
16:55
Матеуш Моравецький
Польща заявила про готовність розмістити в себе ядерну зброю НАТО з огляду на загрози від РФ
16:43
газета
Виходила друком 320 років: найстарша щоденна газета Європи видала останній паперовий номер
16:42
Китай та росія
ЄС закликав Китай натиснути на Росію для виведення військ із України
16:36
Кремінь Тарас
Скорочення українського дубляжу є порушенням Конституції: Кремінь про законопроєкт щодо застосування англійської мови
16:31
Тайванці відправляють Україні 48 "швидких", пожежних машин і джипів
16:28
Олена Дума
Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА
16:28
Наталія Гуменюк
Окупанти можуть незабаром здійснити черговий "жест доброї волі", – Гуменюк
16:14
Ворог ударив по школі на Донеччині: загинули вчителька та бухгалтерка, 6 співробітників поранено
16:09
OPINION
Мирослав Гай
Війна в довгу. Це марафон, а не спринт
16:03
Верховна Рада
Рада скасувала 2% єдиний податок для ФОП з 1 серпня
15:43
санкції проти рф
ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії
15:40
Папа Римський Франциск
"Війні, здається, немає кінця": Папа Римський закликав до спільних "креативних зусиль" заради справедливого миру в Україні
15:38
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Де Шойгу і Суровікін? Хто прийде по голову Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV