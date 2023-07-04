Україна за рік не втратила жодної системи HIMARS

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ не втратили жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS, що передавали США.

"Наші вітання з Independence Day американському народу! Дякуємо за незмінну підтримку, яка допомагає нам виборювати нашу свободу, знищувати ворога та захищати спільні цінності", – пише заступниця міністра.

Маляр вважає реактивні системи залпового вогню HIMARS одним з найсильніших виявів підтримки, яку надали Сполучені Штати Америки нашій країні.

"Злякавшись та відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARS. Але так досі нікого й не впіймали. Завдяки максимальній швидкості 85 км/год HIMARS здатна розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію менш ніж за 1 хв. Це дає змогу застосовувати її для тактики shoot-and-scoot (стріляй-та-тікай), що значно зменшує шанси бути виявленим та враженим ворогом", – зауважила Маляр.

ЗСУ просунулись на 2 км на Бердянському напрямку

Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в етері телеканалу "Еспресо" повідомив, що на Бердянському напрямку за останню добу українська армія змогла просунутись на відстань до 2 км вглиб оборони противника.

Фото: Генштаб ЗСУ



"На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають противника з позицій і продовжують просування вперед. Зокрема, на Бердянському напрямку наші підрозділи змогли просунутись на 2 км вглиб оборони противника. Зараз ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах. Проводимо аеророзвідку місцевості та завдаємо вогневого ураження артилерією по виявлених цілях. Також здійснюється контрбатарейна боротьба й проводиться розмінування", – розповів Шершень.

У Маріуполі активувались партизани

Упродовж останніх двох тижнів у різних районах окупованого Маріуполя Донецької області були виявлені тіла восьми убитих російських військових. Про це повідомляє Маріупольська міська рада із посиланням на російські telegram-канали.

За даними міськради, шістьох російських військових зарізали, двох – застрелили в потилицю. При цьому факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка.

"За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі", – йдеться у повідомленні.

Підмосков’я атакували дрони-камікадзе

4 липня вранці у Підмосков’ї лунали вибухи та повідомляли про роботу ППО. За даними російських пабліків, близько один дрон-камікадзе вдарив по адміністративній будівлі на території одного з військових об'єктів у Кубинці Московської області. А загалом безпілотників було щонайменше п’ять.

Один з безпілотників вибухнув неподалік села Марушкіно, не долетівши лише один км до аеропорту Внуково. У аеропорту начебто через це перенесли кілька рейсів. Ще один впав у селі Кубинка між аеродромом і головним храмом міноборони РФ.

Припускають, що ціллю безпілотників могла бути резиденція Путіна у Ново-Огарьово.

"Мавка. Лісова пісня" продовжує бити рекорди

Українську анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" подивилися понад 1,2 мільйона глядачів за вісімнадцять тижнів в Україні.

"За результатами вісімнадцятого тижня у національному прокаті, касові збори мультфільму Мавка складають 152 331 158 грн", – пише пресслужба Держкіно.

Кількість проданих квитків зросла до 1 215 519 штук.

Фото: facebook.com/MAVKA.MOVIE

"Радіємо разом з командою"Мавки" та дякуємо відданим глядачам за чотири місяці у кіно", – наголошує відомство і додає, що прокат триває.