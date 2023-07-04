Переможні новини 496 дня війни: ЗСУ за добу просунулись на 2 км на Бердянському напрямку, а Підмосков’я атакували дрон
ЗСУ за останню добу просунулись на 2 км на Бердянському напрямку, а Підмосков’я знову атакували дрони – один впав за км від аеропорту Внуково
Україна за рік не втратила жодної системи HIMARS
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ не втратили жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS, що передавали США.
"Наші вітання з Independence Day американському народу! Дякуємо за незмінну підтримку, яка допомагає нам виборювати нашу свободу, знищувати ворога та захищати спільні цінності", – пише заступниця міністра.
Маляр вважає реактивні системи залпового вогню HIMARS одним з найсильніших виявів підтримки, яку надали Сполучені Штати Америки нашій країні.
"Злякавшись та відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARS. Але так досі нікого й не впіймали. Завдяки максимальній швидкості 85 км/год HIMARS здатна розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію менш ніж за 1 хв. Це дає змогу застосовувати її для тактики shoot-and-scoot (стріляй-та-тікай), що значно зменшує шанси бути виявленим та враженим ворогом", – зауважила Маляр.
ЗСУ просунулись на 2 км на Бердянському напрямку
Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в етері телеканалу "Еспресо" повідомив, що на Бердянському напрямку за останню добу українська армія змогла просунутись на відстань до 2 км вглиб оборони противника.
Фото: Генштаб ЗСУ
"На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають противника з позицій і продовжують просування вперед. Зокрема, на Бердянському напрямку наші підрозділи змогли просунутись на 2 км вглиб оборони противника. Зараз ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах. Проводимо аеророзвідку місцевості та завдаємо вогневого ураження артилерією по виявлених цілях. Також здійснюється контрбатарейна боротьба й проводиться розмінування", – розповів Шершень.
У Маріуполі активувались партизани
Упродовж останніх двох тижнів у різних районах окупованого Маріуполя Донецької області були виявлені тіла восьми убитих російських військових. Про це повідомляє Маріупольська міська рада із посиланням на російські telegram-канали.
За даними міськради, шістьох російських військових зарізали, двох – застрелили в потилицю. При цьому факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка.
"За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі", – йдеться у повідомленні.
Підмосков’я атакували дрони-камікадзе
4 липня вранці у Підмосков’ї лунали вибухи та повідомляли про роботу ППО. За даними російських пабліків, близько один дрон-камікадзе вдарив по адміністративній будівлі на території одного з військових об'єктів у Кубинці Московської області. А загалом безпілотників було щонайменше п’ять.
Один з безпілотників вибухнув неподалік села Марушкіно, не долетівши лише один км до аеропорту Внуково. У аеропорту начебто через це перенесли кілька рейсів. Ще один впав у селі Кубинка між аеродромом і головним храмом міноборони РФ.
Припускають, що ціллю безпілотників могла бути резиденція Путіна у Ново-Огарьово.
"Мавка. Лісова пісня" продовжує бити рекорди
Українську анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" подивилися понад 1,2 мільйона глядачів за вісімнадцять тижнів в Україні.
"За результатами вісімнадцятого тижня у національному прокаті, касові збори мультфільму Мавка складають 152 331 158 грн", – пише пресслужба Держкіно.
Кількість проданих квитків зросла до 1 215 519 штук.
Фото: facebook.com/MAVKA.MOVIE
"Радіємо разом з командою"Мавки" та дякуємо відданим глядачам за чотири місяці у кіно", – наголошує відомство і додає, що прокат триває.
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