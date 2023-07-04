Про це Маляр заявила на своєму телеграм-каналі.

"Наші вітання з Independence Day американському народу! Дякуємо за незмінну підтримку, яка допомагає нам виборювати нашу свободу, знищувати ворога та захищати спільні цінності", - пише заступниця міністра.

Маляр вважає реактивні системи залпового вогню HIMARS одним з найсильніших виявів підтримки, яку надали Сполучені Штати Америки нашій країні.

"Злякавшись та відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARS. Але так досі нікого й не впіймали. Завдяки максимальній швидкості 85 км/год HIMARS здатна розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію менш ніж за 1 хв. Це дає змогу застосовувати її для тактики shoot-and-scoot (стріляй-та-тікай), що значно зменшує шанси бути виявленим та враженим ворогом", - зауважила Маляр.

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Заступниця очільника Міноборони згадала про випадки використання цих систем, такі як знищення російської бази у селі Праві Саги біля Олешок у Херсонській області та високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі професійно-технічного училища у Макіївці, коли, за різними джерелами, загинуло від 50 до 600 мобілізованих росіян: "Для українських військових "Хаймарси" стали реальною зброєю перемоги. Адже "Одна ракета - одна знищена ціль" це недосяжний результат для застарілих радянських аналогів".

Довідково. M142 HIMARS була розроблена у США наприкінці 90-х років. Вона має велику кількість різних боєприпасів у своєму арсеналі, включаючи звичайні некеровані та високоточні балістичні ракети з GPS-навігацією. Боєприпаси та їх дальність ураження: MLRS - 45 км, GMLRS - 70 км, ER GMLRS - 150 км, ATACMS - 300 км, експериментальна ракета PrSM - 499 км.

Що відомо про роботу HIMARS в Україні

HIMARS (M142 High Mobility Artillery Rocket System) - це ракетна установка, розміщена на п'ятитонній вантажівці, яка може швидко запустити шість керованих ракет. Ракети, поставлені в Україну, мають дальність до 80 км, що більше ніж удвічі перевищує дальність гаубиць, які США раніше передавали Україні.

23 червня 2022 року перші американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну. Вони відіграли вирішальну роль в ході підготовки та проведення успішних операцій проти російської армії.

За даними американської армії, до середини серпня 2022 року Україна знищила понад 100 високоцінних російських цілей за допомогою HIMARS.

27 червня 2023 року США оголосили новий пакет допомоги Україні $500 млн, куди, зокрема, увійшли боєприпаси для Patriot та HIMARS, а також бронетехніка.