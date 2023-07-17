На Кримському мості пролунали вибухи

Під ранок 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, після цього окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна.

Речник ГУР МО України Андрій Юсов сказав, що ГУР не коментує причини подій на Кримському мосту: "Зараз весь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього - ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст - конструкція там зайва".

У СБУ також відреагували на події в Криму: "Соловейко, рідний брате, знову міст пішов "поспати". Та раз… Два! PS: Музика - народна. Слова - СБУ".

Згодом у СБУ пообіцяли оприлюднити всі деталі щодо організації бавовни після перемоги. "Поки ж ми із цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження", - додали у спецслужбі.

ЗСУ на Бахмутському напрямку звільнили понад 30 км² українських територій

Від початку контрнаступальних дій Збройних Сил України на Бахмутському напрямку військові звільнили територію площею понад 30 км². На Мелітопольському та Бердянському напрямках деокупованими залишаються майже 180 км² української землі

Про це заявили в Міноборони України.

Протягом минулого тижня на цих напрямках щодня були певні успіхи. Лише за останні дні ЗСУ звільнили майже 11 км² території на півдні поблизу Мелітополя та Бердянська Запорізької області.

Також на південь від міста Бахмут на Донеччині Сили оборони деокупували близько 7 км² української землі.

Hyundai приєднається до повоєнної відбудови України

Про це Hyundai Engineering & Construction повідомила 17 липня, передає The Korea Herald.

Згідно з угодою, яку компанія уклала з аеропортом "Бориспіль", Hyundai E&C відновить посадкові смуги та збудує новий вантажний термінал. Зараз компанія проводить техніко-економічне обґрунтування вантажного термінала.

Hyundai E&C заявила, що використовуватиме свої технології та досвід, накопичений під час участі в будівельних проєктах у міжнародному аеропорту "Інчхон", сінгапурському аеропорту "Чангі" та міжнародному аеропорту "Чінчеро" в Перу.

Усе будівництво розпочнеться після закінчення війни з Росією.

Британія запровадила санкції проти російських чиновників

У понеділок, 17 липня, уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росіян, які причетні до незаконного вивезення дітей з території України.

Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.

Про нові санкції Британії проти Росії оголосив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі. За його словами, 14 нових пунктів, доданих у режим санкцій, стосуються росіян, які причетні до примусової депортації українських дітей.

Зокрема, Лондон застосував обмеження щодо міністра культури Росії Ольги Любимової та міністра освіти Сергія Кравцова.

Крім того, під нові санкції потрапили два російські пропагандисти, відповідальні за поширення інформації, спрямованої на розпалювання насильства та ненависті до української народу. Серед них - Антон Красовський, колишній ведучий Russia Today, який у прямому ефірі закликав топити та спалювати українських дітей.

На Бахмутському напрямку вдалося знищити рідкісний російський міномет 2С4 "Тюльпан"

Командир підрозділу аеророзвідки "Terra" Микола Волохов повідомив, що Сили оборони за допомогою РСЗВ "Himars" знищили рідкісний російський міномет 2С4 "Тюльпан" на Бахмутському напрямку.

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Хочу повідомити хорошу новину з нашого напрямку. Вдалось знищити російський важкий міномет 2С4 “Тюльпан”. Це досить рідкісна техніка, і в росіян цих систем не так і багато. Зокрема, цей міномет вдалось знищити за допомогою коригування підрозділу аеророзвідки 3 штурмової бригади. Ми дуже довго спостерігали за ним і намагались спіймати. Вражений цей міномет був за допомогою РСЗВ "Himars"", - розповів Волохов.



Командир підрозділу аеророзвідки "Terra" додав, що Сили оборони продовжують просуватись на Бахмутському напрямку.

ЗСУ знищили 2 важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок"

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БПЛА противника типу "Шахед-136".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек", 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ російських окупантів.