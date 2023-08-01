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Огляд

Переможні новини 524 дня війни: після атаки дронів з російського судна евакуювали поранених, а Україна налагодила виробництво особливого безпілотника "Рубака"  

Зіновія Воронович
1 серпня, 2023 вiвторок
20:00
Перемога України перемога переможні новини

Морські дрони атакували російські судна у Чорному морі – з одного з кораблів евакуювали поранених, Україна налагодила виробництво власного безпілотника-камікадзе

Україна отримала від Словаччини гаубиці Zuzana 2

1 серпня, Словаччина передала Україні дві гаубиці Zuzana 2, виробництво яких профінансували Данія, Норвегія та Німеччина, повідомив прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор у Twitter.

"Допомога Україні представляє спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей. Дякуємо Німеччині, Данії і Норвегії за відправлення словацьких гаубиць Zuzana 2. Буде більше", – написав прем’єр-міністр Словаччини.

США нарощують виробництво боєприпасів для України

Сполучені Штати уклали з Болгарією та Південною Кореєю угоду про постачання Україні 155-мм боєприпасів та вже ведуть аналогічні переговори з Японією. Про це інформує Financial Times.

У такий спосіб США хочуть збільшити постачання в Україну 155-мм боєприпасів, що їх використовують у гаубицях вздовж всієї лінії фронту.

За словами американських чиновників, Україна за день випускає до 8 тис. артилерійських снарядів. Видання пише, що чиновники Сполучених Штатів упродовж останніх декількох місяців були поінформовані про високу швидкість використання Україною боєприпасів і знали про можливі перебої із постачанням, саме тому з початком контрнаступу України активізували свої зусилля.

Водночас FT додає, що Вашингтон розраховує на збільшення власного виробництва боєприпасів упродовж наступних двох років. Так, за даними видання, армія США будує більше виробничих ліній, зокрема переобладнує підприємство в Онтаріо, Канада, і зводить нову збірну лінію в Техасі.

В Україні почали випускати власні дрони-камікадзе

В Україні розпочалося виробництво дронів-камікадзе оперативно-стратегічного значення "Рубака", які вже показують свою ефективність у бою, повідомляє Defense Express.

Деталей щодо виробника дронів та темпів виробництва наразі не оприлюднюють.

Наразі є інформація, що дрони-камікадзе "Рубака" планують використовувати підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України. Вартість одного екземпляра становить близько 15 тисяч доларів (550 тисяч грн).

Заявлена дальність польоту дронів сягатиме до 500 км. Оцінки по масі бойової частини в різних джерелах коливаються від 2-5 кг до 15 кг.

дрона-камікадзе "РУБАКА"

Фото: з загально доступних джерел


Видання зазначає, що сам факт появи такого дрона-камікадзе в розпорядженні Сил оборони України виглядає цікавим не тільки тому, що наша військова промисловість нарощує лінійку виробництва по БПЛА. Але й через деякі специфічні елементи конструкції безпілотника "Рубака".

Кораблі Чорноморського флоту після атаки дронів просили про евакуацію поранених

У Чорному морі три морські дрони атакували два судна ЧФ Росії. У Мініоборони РФ традиційно повідомили, що атаку успішно відбили і всі дрони знищили. Натомість видання "Бабель", посилаючись на власні джерела, повідомляє, що моряки принаймні одного з них просили про евакуацію поранених.

До евакуації задіяли гелікоптери Ка-29, яким наказано доставити тіла загиблих та поранених на територію Чорноморського вищого воєнно-морського училища Севастополя.

У перехопленій розмові між екіпажами гелікоптерів та береговими авіаційними службами РФ передаються поточні координати місцезнаходження кораблів та уточнюється кількість постраждалих.

"На момент розмови йдеться щонайменше про одного загиблого і пʼятьох поранених, які потребують термінової евакуації. Також лунають слова про необхідність присутності під час евакуації санітарного автомобіля та прикордонника для "розмитнення", але чого саме — не уточнюється. Можна припустити, що це вантаж Sparta-IV", – повідомляє "Бабель". 

Контейнеровоз Sparta-IV начебто цивільний, але джерело видання стверджує що на судні встановлена крупнокаліберна зброя, а на борту є озброєні команди та кадрові військові, що є грубим порушенням міжнародного морського права. 

ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один по командному пункту та один – по зенітно-ракетному комплексу окупантів. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири  станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, п’ять засобів протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу та ще два важливих об’єкти ворога.

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