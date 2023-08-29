Переможні новини 552 дня війни: на лівому березі Херсонщини знову майорить український прапор, а окупанти відступають на Запорізькому напрямку

Сили оборони успішно продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку

Сили оборони продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку, зокрема українські захисники мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове на Запоріжжі й зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Також у цьому напрямку Збройні Сили України завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях росіян та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Крім того, Сили оборони продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку південніше міста Бахмут. Там українські військові також закріплюються на досягнутих рубежах.

Армія РФ відступає на тлі прориву лінії оборони на Запорізькому напрямку

Російські загарбники відступають на тлі прориву українськими військами ворожої лінії оборони у Запорізькій області.

Про це в етері телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Коли зараз йде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту оборону, яка була надірвана, тому через деякий час вона опиняється в статусі "проривна". Тобто просування наших військ очевидне в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають", - зазначила речниця.

На тимчасово окупованих територіях російські колаборанти скаржаться на велику кількість українських символів

На тимчасово окупованих територіях російські колаборанти скаржаться на велику кількість українських символів, які поширюють місцеві жителі.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Російські посіпаки жаліються на велику кількість жовто-блакитної символіки в українських населених пунктах", - йдеться в заяві.

Рашисти, які захопили українські землі, попри все не здобули довіри місцевого населення. Тому на тимчасово окупованій території України видно атрибути нашого стяга, як нагадування ворогу про спротив у війні.

Відтак, колаборанти використовують так званих волонтерів з псевдогромадських рухів, щоб ті під контролем російських військових прибирали українську символіку й малювали триколор.

"Така боротьба з українською символікою є марною, адже до моменту звільнення населених пунктів росіяни лишаться для місцевих ворогами й показові рейди не змінять ситуацію", - додають у Спротиві.

На лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту замайорів український прапор

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, зазначив, що вчора 28 серпня ЗСУ вивісили український прапор у районі дач на лівому березі біля Антонівського мосту.

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вчора 28 серпня наші Збройні сили у районі дач на лівому березі біля Антонівського моста вивісили український прапор. Це символ того, що окупантам не вдасться втриматися на лівобережжі Херсонщини", - зауважив депутат Херсонської обласної ради.

Україна за час контрнаступу втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2. Екіпажі вижили

Ще близько десяти — пошкоджені і підлягають ремонту.

Про це пише американський Forbes, дані якого збігаються з інформацією OSINT-порталу Oryx.

Два зі знищених — це Leopard 2A4 (Україна отримала 50 машин), а три — Leopard 2A6 (партнери передали 21 машину).

У Forbes зазначають, що кожен член екіпажу пʼяти знищених танків (тобто 20 військових) зумів утекти перед тим, як танк згорів чи вибухнув.

Авіація України завдала 7 ударів по ворогу

Про це інформує Генштаб.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" противника.