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Депутат Херсонської облради: на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту замайорів український прапор

29 серпня, 2023 вiвторок
15:58
Війна з Росією прапор України

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, зазначив, що вчора 28 серпня ЗСУ вивісили український прапор у районі дач на лівому березі біля Антонівського мосту

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вчора 28 серпня наші Збройні сили у районі дач на лівому березі біля Антонівського моста вивісили український прапор. Це символ того, що окупантам не вдасться втриматися на лівобережжі Херсонщини", - зауважив депутат Херсонської обласної ради.

Сергій Хлань додав, що такі дії українських захисників підкреслюють їхню присутність і те, що обов'язково буде звільнений лівий берег р.Дніпро Херсонської області.

  • 28 серпня російські військові завдали удару по селу Садове Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька, ще одного чоловіка шпиталізували
  • 29 серпні у звіті Генштабу ЗСУ йшлося, шо на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів постраждали Херсон, Садове, Станіслав Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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російська армія
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окупанти
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2023, вiвторок
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