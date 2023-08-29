Депутат Херсонської облради: на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту замайорів український прапор

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вчора 28 серпня наші Збройні сили у районі дач на лівому березі біля Антонівського моста вивісили український прапор. Це символ того, що окупантам не вдасться втриматися на лівобережжі Херсонщини", - зауважив депутат Херсонської обласної ради.

Сергій Хлань додав, що такі дії українських захисників підкреслюють їхню присутність і те, що обов'язково буде звільнений лівий берег р.Дніпро Херсонської області.