Переможні новини 558 дня війни: дрони зі штучним інтелектом на озброєнні ЗСУ та успіхи Сил оборони на Таврійському напрямку

Російський гелікоптер Ка-52 впав у Азовське море

Російський ударний гелікоптер Ка-52 (“Алігатор") упав у Азовське море. Інцидент стався ще 1 вересня, однак відомо про це стало лише сьогодні.

Російський телеграм-канал BAZA, посилаючись на власні джерела у рятувальних службах, повідомляє, що гелікоптер впав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 км від берегової лінії. За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови – в районі був сильний туман. Екіпаж вертольота вдалось врятувати.

ЗСУ зможуть застосовувати дрони зі штучним інтелектом

ЗСУ почнуть застосовувати дрони зі штучним інтелектом SAKER SCOUT. Такий дрон самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога, що виключає людський фактор. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Дрон може літати на відстань до 10 км навіть у нічний час завдяки оснащенню інфрачервоною оптикою.

"Система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики людської помилки, оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси", – розповіли в Міноборони.

Фото: пресслужба Міноборони



У комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона.

Особливість дронів зі штучним інтелектом у тому, що вони зможуть виконати поставлення завдання, навіть якщо через засоби радіоелектронної боротьби вони втратять зв’язок з оператором.

Україні вдалось відновити експорт електрики

4 вересня Україна поновила експорт електроенергії до Словаччини завдяки зменшенню внутрішнього попиту через зниження температури повітря. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Відтак на понеділок, 4 вересня, Україна у різний час імпортувала та експортувала електрику. Імпортувала електрику зі Словаччини та Молдови. Водночас з 11:00 до 13:00 здійснюється експорт до Словаччини загальним обсягом 400 МВт·год.

Армія дронів за тиждень знищила понад 80 танків та БТР

Оператори Армії дронів уразили 189 одиниць техніки росіян на мільйони доларів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів.

"За останні 7 днів завдяки професіоналізму наших воїнів в окупантів – мінус 37 танків, 44 броньовані машини, 30 опорних пунктів", – повідомив він та додав, що відомство працює над тим, аби армія дронів зростала.

Фото: Мінцифри



На Таврійському напрямку окупанти за добу втратили майже 250 осіб

Ворог продовжує зазнавати втрати на Таврійському напрямку. Про це повідомив генерал Олександр Тарнавський.

"Протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 688 обстрілів, завдав 19 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1328 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 249 осіб (безповоротні – 76, поранені – 170, полон – 3)", – повідомив командувач Тарнавський.

На цьому напрямку за добу Сили оборони знищили 20 одиниць військової техніки противника. Серед знищеного один танк, два ББМ, п’ять артилерійських систем та мінометів, один ПТРК, один БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.