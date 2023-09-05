Переможні новини 559 дня війни: успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку та неймовірний результат українського агроекспорту у серпні

Україна наростила агроекспорт навіть без зернового коридору

У серпні 2023 року Україні вдалося експортувати 4,3 млн т продукції АПК, що на 16% більше аналогічного показника попереднього місяця. "Такі обсяги експорту в серпні 2023 року – неймовірний результат", – кажуть в Українському клубі агробізнесу.

В УКАБ додають, що обов’язково потрібно врахувати, що не вся продукція встигла фізично перетнути кордон, оскільки значна кількість транспорту ще стоїть в чергах на виїзд, і в серпні ця тенденція стала більш відчутною.

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"Незважаючи на всі перешкоди (обстріли Росією річкової інфраструктури Дунаю, падіння рівня води в Дунаї, заборона експорту ряду ключових позицій українського експорту в сусідні країни тощо), а також відсутність морського експорту, українські аграрії та трейдери продовжують забезпечувати світ необхідним продовольством, – кажуть в УКАБ. – Найбільш результативним каналом залишаються річкові порти Дунаю, дякуючи яким було експортовано 64% обсягів експорту в серпні".

ЗСУ можуть отримати снаряди зі збідненим ураном від США

Уже наступного тижня США оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Да даними Reuters, до цього пакету входитимуть снаряди зі збідненим ураном, яких до США не постачали України. Однак такі снаряди уже надходили в Україну від Великої Британії.

За даними видання, снаряди зі збідненим ураном можуть бути дуже ефективними проти російських танків, а застосовувати їх можна буде на танках Abrams.

ЗСУ просуваються у районі Кліщіївки

Сили оборони мають успіхи на Кліщіївському напрямку. Там українські воїни також просуваються вперед та вибивають окупантів з нашої землі. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗС України Ілля Євлаш в ефірі марафону "Єдині новини".

За словами Іллі Євлаша, на Бахмутському напрямку тривають важкі та динамічні бойові дії, під час яких українські захисники завдають досить суттєвих втрат ворогу.

"За минулу добу противник здійснив майже 600 обстрілів, двічі завдавав ударів по позиціях наших захисників за допомогою авіації. Загалом відбулося 12 боєзіткнень. Наші захисники знищили 260 окупантів та значну кількість ворожої техніки, зокрема: два танки, одну бойову броньовану машину, три БМП, міномет "Тюльпан" калібру 240 мм, одну 203-мм САУ "Піон", три артустановки "Мста-Б", одну РСЗВ БМ-21 "Град" , дві "Акації", два "Гіацинти", дві гармати "Д-20" та чотири "Д-30" . Також знищили один пункт управління БПЛА, два склади з боєприпасами, одну РЛС "Рись" , три БПЛА типу Zala, один "Орлан-10" та одну автівку, — розповів Ілля Євлаш.

В Україну надійшла перша партія "свіженьких" снарядів для Gepard

5 вересня міністерство оборони Німеччини повідомило, що Збройні Сили України отримали боєприпаси німецького виробництва для зенітних установок Gepard.

"Будівництво виробничої лінії для виготовлення боєприпасів було успішно закінчено в амбітні терміни, тож перша п’ятизначна кількість патронів була поставлена ​​в Україну", – йдеться в повідомленні.

За даними Defence Exprese, ця подія насправді досить важлива для нашої протиповітряної оборони, бо дозволить частково закрити питання досить дефіцитних боєприпасів до ЗСУ Gepard, які дуже ефективні зокрема проти дронів-камікадзе типу Shahed.

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Mercedes-Benz передав ЗСУ сотню вантажних позашляховиків

Німецький автовиробник Mercedes-Benz Special Trucks поставив Міністерству оборони України понад 100 вантажівок Zetros підвищеної прохідності. Про це повідомляє сайт компанії Daimler Truck, яка є материнською компанією Mercedes-Benz.

Як йдеться у пресрелізі компанії, вантажівки потужністю до 476 кінських сил потрібні українській армії для військової підтримки та логістичних завдань. Компанія також зазначила, що Mercedes-Benz Special Trucks надає Міністерству оборони України широкий спектр послуг, пов'язаних з цими автомобілями.

Уточнюють, що ще до отримання Zetros водії пройшли навчальні курси та виїжджали на завдання на нових безкапотних автомобілях.

Кошти на закупівлю автомобілів надійшли в рамках підтримки уряду Німеччини, яку спільно курують і реалізують міністерства закордонних справ та оборони країни.