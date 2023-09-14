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Переможні новини 568 дня війни: СБУ завдала удару по ППО окупантів біля Євпаторії, а наші пілоти вже випробували шведські винищувачі

Катерина Бенюк
14 вересня, 2023 четвер
19:00
Перемога України переможні новини

На Іграх Нескорених українці завойовують все більше медалей, а тим часом наші спецслужби вкотре завдають удари по окупантах у Криму

СБУ з ВМС вдарили по комплексу ППО "Тріумф" окупантів, вартість якої 1,2 мільярда доларів

Вранці 14 вересня у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму місцеві мешканці чули потужні вибухи. Згодом стало відомо, що СБУ спільно з ВМС провели унікальну спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф".

Про це повідомляють Українська правдаСуспільнеLIGA.net та OBOZREVATEL з посиланням на джерела в спецслужбах.

Зазначається, що російський комплекс ППО "Тріумф", якій підбили СБУ та ВМС, коштує 1,2 мільярда доларів.

"Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу -  радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових комплексах С300/400 "Тріумф", - йдеться у повідомленні.

Натомість пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердила ураження місця розташування ворожих ракетних комплексів біля тимчасово окупованої Євпаторії.

Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

Станом на 14 вересня з початку цього року 112 дітей повернули з тимчасово загарбаної росіянами території Херсонщини.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Їх вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області", - йдеться в заяві.

З 11 дітей лише двоє позбавлені батьківського піклування. У решти дев’яти є батьки. Найменша з них – дівчинка трьох років.

Повідомляється, що поверненню передувала напружена робота організації Save Ukraine, Офісу Уповноваженого з прав людини, Мінреінтеграції, БО "Українська мережа за права дитини", органів опіки та піклування, служб у справах дітей.

Ігри Нескорених 2023: за 4 дні змагань українці завоювали 25 медалей

За підсумками чотирьох днів змагань Ігор Нескорених 2023 у Дюссельдорфі, Національна збірна України виборола 7 золотих, 13 срібних і 5 бронзових медалей.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

"Золоті медалі Нескорені завоювали у таких видах спорту, як штовхання ядра, веслування на тренажерах на чотири та одну хвилини, плавання 100 м вільним стилем і 50 м на спині. Срібні - за метання диска, стрибки у довжину, паверліфтинг, веслування на тренажерах на чотири та одну хвилини серед жінок, плавання. Бронзові - за результати в легкій атлетиці (біг на 100 м), метанні диска, плаванні (50 м брасом, 50 м вільним стилем, 50 м на спині)", - йдеться у повідомленні. 

У підсумку, за четвертий день змагань українська збірна здобула  8 медалей: дві золоті, та по три срібні і бронзові медалі.

Українські пілоти випробували шведські винищувачі JAS Gripen

Про це інформує Sveriges Radio з посиланням на письмове повідомлення міністра оборони країни Пола Юнсона.

"Ознайомчий тренінг завершено, і, згідно зі звітом, який я одержав від збройних сил, навчання пройшло добре", - розповів очільник міністерства.

Повідомляється, що ознайомча підготовка передбачає тестові польоти на літаках і на тренажерах, а також навчання для наземного персоналу.

"Як ми вже говорили раніше, ми не виключаємо відправлення "гріпенів" Україні. Досвід навчання тепер має лягти в основу поточної роботи щодо з'ясування умов для цього", - додав Юнсон.

В авіапарку винищувачів Gripen Швеції перебуває до сотні машин.

США ввели нові масштабні санкції проти Росії

Про це повідомляє Мінфін США.

Під обмеження потрапили заводи, олігархи, банки і судна.

Під американські санкції потрапили такі особи:

  • Іскандар Махмудов;
  • Андрій Бокарєв;
  • Ігор Алтушкін.

Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

Підприємства:

  • "Автоваз";
  • "Москвич";
  • "Трансмашхолдинг";
  • "Росавтодор";
  • НВО "Сатурн";
  • "Сінко-Банк";
  • "Російська мідна компанія";
  • "Об'єднана металургійна компанія";
  • "Соллерс".

Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. Загалом під американські рестрикції потрапили майже 150 юридичних осіб.

Також США ввели санкції проти двох плавучих танкерів-сховищ із прапором Панами.

Авіація України завдала 10 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 пункту управління, 2 зенітно-ракетних комплексах, 5 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника.

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