Переможні новини 568 дня війни: СБУ завдала удару по ППО окупантів біля Євпаторії, а наші пілоти вже випробували шведські винищувачі
На Іграх Нескорених українці завойовують все більше медалей, а тим часом наші спецслужби вкотре завдають удари по окупантах у Криму
СБУ з ВМС вдарили по комплексу ППО "Тріумф" окупантів, вартість якої 1,2 мільярда доларів
Вранці 14 вересня у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму місцеві мешканці чули потужні вибухи. Згодом стало відомо, що СБУ спільно з ВМС провели унікальну спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф".
Про це повідомляють Українська правда, Суспільне, LIGA.net та OBOZREVATEL з посиланням на джерела в спецслужбах.
Зазначається, що російський комплекс ППО "Тріумф", якій підбили СБУ та ВМС, коштує 1,2 мільярда доларів.
"Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових комплексах С300/400 "Тріумф", - йдеться у повідомленні.
Натомість пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердила ураження місця розташування ворожих ракетних комплексів біля тимчасово окупованої Євпаторії.
Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини
Станом на 14 вересня з початку цього року 112 дітей повернули з тимчасово загарбаної росіянами території Херсонщини.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Їх вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області", - йдеться в заяві.
З 11 дітей лише двоє позбавлені батьківського піклування. У решти дев’яти є батьки. Найменша з них – дівчинка трьох років.
Повідомляється, що поверненню передувала напружена робота організації Save Ukraine, Офісу Уповноваженого з прав людини, Мінреінтеграції, БО "Українська мережа за права дитини", органів опіки та піклування, служб у справах дітей.
Ігри Нескорених 2023: за 4 дні змагань українці завоювали 25 медалей
За підсумками чотирьох днів змагань Ігор Нескорених 2023 у Дюссельдорфі, Національна збірна України виборола 7 золотих, 13 срібних і 5 бронзових медалей.
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.
"Золоті медалі Нескорені завоювали у таких видах спорту, як штовхання ядра, веслування на тренажерах на чотири та одну хвилини, плавання 100 м вільним стилем і 50 м на спині. Срібні - за метання диска, стрибки у довжину, паверліфтинг, веслування на тренажерах на чотири та одну хвилини серед жінок, плавання. Бронзові - за результати в легкій атлетиці (біг на 100 м), метанні диска, плаванні (50 м брасом, 50 м вільним стилем, 50 м на спині)", - йдеться у повідомленні.
У підсумку, за четвертий день змагань українська збірна здобула 8 медалей: дві золоті, та по три срібні і бронзові медалі.
Українські пілоти випробували шведські винищувачі JAS Gripen
Про це інформує Sveriges Radio з посиланням на письмове повідомлення міністра оборони країни Пола Юнсона.
"Ознайомчий тренінг завершено, і, згідно зі звітом, який я одержав від збройних сил, навчання пройшло добре", - розповів очільник міністерства.
Повідомляється, що ознайомча підготовка передбачає тестові польоти на літаках і на тренажерах, а також навчання для наземного персоналу.
"Як ми вже говорили раніше, ми не виключаємо відправлення "гріпенів" Україні. Досвід навчання тепер має лягти в основу поточної роботи щодо з'ясування умов для цього", - додав Юнсон.
В авіапарку винищувачів Gripen Швеції перебуває до сотні машин.
США ввели нові масштабні санкції проти Росії
Про це повідомляє Мінфін США.
Під обмеження потрапили заводи, олігархи, банки і судна.
Під американські санкції потрапили такі особи:
- Іскандар Махмудов;
- Андрій Бокарєв;
- Ігор Алтушкін.
Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.
Підприємства:
- "Автоваз";
- "Москвич";
- "Трансмашхолдинг";
- "Росавтодор";
- НВО "Сатурн";
- "Сінко-Банк";
- "Російська мідна компанія";
- "Об'єднана металургійна компанія";
- "Соллерс".
Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. Загалом під американські рестрикції потрапили майже 150 юридичних осіб.
Також США ввели санкції проти двох плавучих танкерів-сховищ із прапором Панами.
Авіація України завдала 10 ударів по ворогу
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 пункту управління, 2 зенітно-ракетних комплексах, 5 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника.
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