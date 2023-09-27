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Огляд

Переможні новини 581-го дня війни: командувач Тарнавський анонсував добрі новини з Таврії, а окупанти готуються до оборони у Криму

Зіновія Воронович
27 вересня, 2023 середа
20:00
Перемога України переможні новини

Генерал Тарнавський анонсував добрі новини з Таврійського напрямку, а кримські партизани повідомляють про вогневі позиції, які окупанти готують на пляжах Євпаторії

Платформа для бронювання житла Airbnb популяризуватиме поїздки в Україну після війни

Державна агенція з розвитку туризму та американська компанія Airbnb підписали меморандум. Про це повідомила голова Держагенції Мар’яна Олеськів.

"Airbnb промотуватиме Україну як туристичну дестинацію! Сьогодні ми підписали спільний меморандум і це безпрецедентна та дуже знакова подія, – написала вона. –  Усі знають одну з найбільших у світі платформ для бронювання житла та пошуку найяскравіших вражень. Однак не усі знають, наскільки віддано ця чудова компанія підтримувала Україну від самого початку повномасштабної війни. Тепер Airbnb допоможе у післявоєнному відновленні туристичної галузі України. Ми спільно будемо працювати над популяризацією нашої країни як туристично привабливої дестинації".

За словами Мар’яни Олеськів, йдеться також про Крим, щойно його деокупують. 

"Для нашої команди Державне агентство розвитку туризму України це надважливий крок, позаяк важко переоцінити економічний вплив від активної роботи Airbnb у нашій країні, – каже голова Держагенції. – Щойно стане безпечно й відновиться авіасполучення, Україна прогнозовано стане одним із головних туристичних векторів Європи, особливо для тих країн, які сьогодні підтримують нас у боротьбі за незалежність.  Airbnb висловлює готовність стати нашим надійним партнером, який поширюватиме привабливість України поміж мільйонів своїх користувачів, а також ділитиметься з нами даними з платформи". 

Добрі новини з Таврійського напрямку

27 вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму телеграм-каналі анонсував гарні новини на Таврійському напрямку.

"Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян", – написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", опублікувавши відео підрозділу аеророзвідки "Кобра".

Напередодні генерал Тарнавський повідомляв, що артилерійській підрозділи за добу виконали 949 вогневих завдань.  

Таврійський напрямок охоплює лінію фронту від Херсонщини та Запорізької області до Авдіївки Донецької області.

США розпочали роботу над передачею активів РФ Україні

Спецпредставниця президента Джо Байдена з відновлення економіки України Пенні Пріцкер повідомила, що США працюють над передачею активів РФ Україні.

Пенні Пріцкер

Фото: Getty Images


США заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, однак більша частина з яких знаходиться в ЄС і Японії, повідомила Пріцкер. 

Активи РФ, заморожені Заходом, повинні бути використані для післявоєнного відновлення України. Юридичні команди проводять роботу, щоб зрозуміти, що можна робити з російськими активами.

Окупанти готують вогневі позиції на пляжах у Євпаторії

Росіяни готують лінії оборони на пляжах у Євпаторії. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. На євпаторійській набережній агенти руху виявили чотири вогневі позиції.

"Невже рашисти думають, що саме з пляжів Євпаторії розпочнеться визволення Криму? Чи це зроблено для відмивання грошей? Якщо так, то хай...Ми ж продовжимо працювати над визволенням Криму", – пишуть партизани з АТЕШ.

Литва передала Україні радари для ВМС

Збройні сили Литви передали комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України, повідомляє сайт міністерства національної оборони Литви.

Радарні комплекти призначені для забезпечення морського спостереження та розвитку здатності сприймати морське середовище. Литва надіслала Україні цю техніку з урахуванням потреб та запиту ВМС.

"Така підтримка посилить можливості України з морського спостереження та допоможе краще зрозуміти ситуацію на морі. Для України, яка спустошена російською війною, ці радіолокаційні пристрої будуть важливими як для захисту її територіальних вод, так і для забезпечення безпеки громадян", – сказав литовський міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

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