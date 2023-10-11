Переможні новини 595-го дня війни: ЗСУ відбили наймасштабнішу атаку на Авдіївку, а біля Бахмута знищили вантажівку з 30-ма росіянами

Українські захисники відбили масштабну атаку ворога на Авдіївку

Російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки, однак ЗСУ змогли її відбити. Про це заявив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в етері телемарафону.

Українські військові підбили понад 60 одиниць ворожої техніки. За словами Барабаша, такого ще жодного разу не було на цьому напрямку.

"Ситуація залишається дуже напруженою. Дійсно, вчора вони масовано пішли у наступ. Приблизно з 3-ї почалися масовані обстріли позицій навколо міста. І з півночі, і з півдня і саму "промку" також почали крити", - йдеться у заяві.

Ближче до 5:30-6:00 терористи почали бити по Авдіївці. Великими силами росіяни вчора штурмували, для цього було використано десятки одиниць броньованої техніки. У військовій адміністрації уточнили, що РФ кинула в атаку до 2 тис. особового складу для атаки на Авдіївку.

Іспанія та Хорватія профінансують гуманітарне розмінування в Україні

Україна отримає 6,5 млн євро на потреби гуманітарного розмінування від урядів Хорватії та Іспанії. Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Про допомогу країни оголосили під час Міжнародної донорської конференції щодо гуманітарного розмінування в Україні, яка відбувається у Хорватії.

"Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович заявив, що вже завтра уряд цієї країни ухвалить надання Україні допомоги у гуманітарному розмінуванні в розмірі 5 мільйонів євро. Також міністр закордонних справ Іспанії з питань Європейського Союзу та співробітництва повідомив, що Іспанія виділить 1,5 мільйона євро на підтримку гуманітарного розмінування в Україні", – повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Ярославу Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи-2023

Українська спортсменка Ярослава Магучіх увійшла до трійки номінанток на звання найкращої легкоатлетки 2023 року в Європі. Про це повідомила Європейська легкоатлетична асоціація, яка оприлюднила трійку фіналістів.

Серед конкуренток українки — представниця Нідерландів Фемке Бол (біг) та іспанка Марія Перес (спортивна ходьба).

Ім’я переможниці оголосять на церемонії нагородження Golden Tracks, яка пройде 21 жовтня у Вільнюсі, Литві.

Фото: Reuters

Стало відомо, коли Данія передасть F-16

Ярослава Магучіх – українська легкоатлетка, родом з Дніпропетровська. Вона бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка Європи з легкої атлетики в приміщенні (2021), чемпіонка Європи серед юніорів, чемпіонка світу та Європи серед юнаків, рекордсменка світу серед юніорів (група до 20 років), чемпіонка світу з легкої атлетики (2023).

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року

"Ми очікуємо, що в березні-квітні ми зможемо передати Україні першу партію бойових літаків. Але треба ще багато працювати, щоб українці могли їх експлуатувати", – сказав він.

За його словами, Україна має не тільки отримати винищувачі, але й мати можливість їх обслуговувати

"Моя чітка мета, щоб у першому кварталі 2024 року ми могли відправити в Україну перший бойовий літак. Але це залежить від підготовки пілотів, і не в останню чергу допоміжного персоналу, який має обслуговувати літаки", – додав Троельс Лунд Поульсен.

На Бахмутському напряму ЗСУ знищили "Урал" з окупантами та САУ "Піон"

Ударна група "Асгард" на Бахмутському напрямку знищила три вантажівки "Урал" на Бахмутському напрямку. В одній з них було 30 росіян. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Гаряча ділянка фронту. Працює група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр, – написав генерал Сирський. – Було знищено "Урал" з 30-ма росіянами, уражено САУ 2С7 "Піон", а також ліквідовано ще два "Урала" та "Буханку".