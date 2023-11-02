Переможні новини 617-го дня війни: ЗСУ вполювали ворожий штурмовик Су-25, в Україні випробували унікальний комплекс, який створює захисний купол проти дронів

ЗСУ знищили ще один штурмовик Су-25

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили ворожий штурмовик Су-25. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Загалом, на таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень та здійснив 959 артобстрілів. Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського", повідомив він.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1068 вогневих завдань. Загальні втрати ворога становлять 360 осіб. Також знищено 40 одиниць військової техніки: 6 танків, 11 ББМ, 7 артсистем, 1 літак-штурмовик Су-25, 6 БПЛА, 8 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки.

Україна отримала від Німеччини безпілотники та радіолокаційні системи для ППО

Уряд Німеччини передав Україні черговий пакет військової допомоги, в який входять бронетранспортери, радіолокаційні системи повітряного огляду TRML-4D та дрони.

До нового пакету військової допомоги від Німеччини для України увійшли:

12 бронетранспортерів;

2 радіолокаційні системи повітряного огляду TRML-4D;

7 БПЛА Primoco One;

2 системи протиракетного захисту для гелікоптерів;

32 термінали супутникового зв'язку SatCom;

4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи до них;

12 вантажівок MAN TGS;

30 тисяч комплектів зимового одягу.

Українські військові зможуть будувати мобільні казарми

Міністерство оборони України передало військовим житлові модулі для зручного розміщення в польових умовах: з них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми

"Міноборони закупило для війська приблизно півтисячі житлових модулів для зручного розміщення наших воїнів у польових умовах", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що блок-контейнери найбільш необхідні на другій лінії оборони та в місцях тренування військових. Першими житлові модулі отримали підрозділи мобільних вогневих груп ППО та артилеристи, а на полігонах – десантники та піхотинці.

"Модулі – це невеликі комфортні приміщення. З них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми.У блок-контейнерах є все необхідне для побуту військовослужбовців: кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні", – розповіли у Міноборони.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Україна поліпшила позиції у світовому рейтингу демократій

За даними Міжнародного інституту демократії та допомоги в проведенні виборів (IDEA), Україна 2022 року показала значний прогрес у розвитку демократії і піднялася на 73-є місце у Світовому рейтингу. Тобто поліпшила свої позиції відразу на 13 сходинок.

Аналітичний центр зазначив, що цей тренд слід розглядати на тлі кризи якості життя, зміни клімату та агресії Росії проти України 2022 року, які створюють великі виклики для багатьох обраних лідерів.

При цьому в деяких усталених демократіях, таких як Австрія, Угорщина, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія та Великобританія, аналітики відзначили значне погіршення окремих показників демократичної динаміки.

Українці створили унікальний комплекс, який захищатиме від ворожих дронів

Українці створили унікальний комплекс радіоелектронної боротьби для посилення оборони. Він пригнічує системи супутникової навігації, зокрема російську ГЛОНАСС. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Йдеться про Piranha AVD 360 – унікальний комплекс РЕБу для посилення Сил оборони.

"Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат – "пташка" або зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає", – пояснив Федоров принцип роботи РЕБ.

Також Piranha пригнічує системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС.

Федоров зазначив, що система успішно пройшла польові випробування і готова до серійного виробництва.





