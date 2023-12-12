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Огляд

Переможні новини 657-го дня війни: ГУР вдалося паралізувати податкову систему Росії, ЗСУ відбили терикон біля Горлівки, що був окупований з 2014-го

Зіновія Воронович
12 грудня, 2023 вiвторок
20:00
Перемога України переможні новини

ГУР знищили базу даних податкової РФ – повністю відновити її не вдасться, а воїни королівської бригади ЗСУ відбили терикон біля Горлівки, що був окупований з 2014-го року

Кіберпідрозділ ГУР "поклав" податкову систему РФ 

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували податкову систему Російської Федерації. Її робота наразі повністю паралізована, уся база даних знищена.

Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної податкової служби РФ, а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.  Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФПС РФ.

У ГУР повідомляють, що в результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ – знищена уся база даних та її резервні копії (backup).

"Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного з основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період. Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України. Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі ФПС РФ триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі неможлива", – інформують розвідники.

Швейцарська компанія передасть Україні 60 машин для розмінування

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні

"До середини 2024 року ми доставимо в Україну шістдесят платформ для розмінування, які допоможуть створити безпечне середовище, сприятимуть полегшенню життя цивільного населення та рятуватимуть життя", - йдеться у дописі GCS на сторінці у фейсбук.

Фото: GCS


Комплекс розмінування GCS-200 цієї компанії може проводити очищення території від вибухонебезпечних предметів, здійснювати легкі земляні роботи, транспортувати вантажі, розкопувати ґрунт та викорчовувати дерева.

Цей комплекс складається з гусеничного тягача та навісного обладнання. Стандартний монтажний інтерфейс дає змогу легко підключати та від'єднувати робочі інструменти всього за кілька хвилин.

Воїни королівської бригади відбили терикон на Горлівському напрямку

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбили у росіян терикон на Горлівському напрямку, узяли полонених та встановили український стяг. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші герої – штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор.  Горлівка – це Україна! Донбас – це Україна!" – зазначив глава держави.

Горлівка – населений пункт на північний схід від Донецька, який перебуває в окупації з 2014 року. 

США оголосили про нові санкції проти РФ

Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило санкції проти понад 150 фізичних та юридичних осіб, які забезпечують російську військово-промислову базу. 

Санкції ввели не лише проти росіян, а й проти деяких громадян Пакистану, Китаю, Туреччини, Південної Кореї, компанії з ОАЕ й КНР, а також тих, які розміщені на окупованому Кримському півострові, у Севастополі. Також проти постачальників з Сінгапуру, Таджикистану, Киргизії, Мальдівів, Швейцарії.

Загалом у переліку 250 компаній, 23 людини, 3 судна: "Аркадій Чернишев", "Капітан Якубович" та "Марія".

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Війна з Росією
Донеччина
кібератаки
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