США ввели новий пакет санкцій проти РФ: у списку 250 компаній та 23 людини

Про це йдеться на сайті міністерства.

Санкції ввели не лише проти росіян, а й проти деяких громадян Пакистану, Китаю, Туреччини, Південної Кореї, компанії з ОАЕ й КНР, а також тих, які розміщені на окупованому кримському півострові, у Севастополі. Також проти постачальників з Сінгапуру, Таджикистану, Киргизії, Мальдівів, Швейцарії.

Загалом у переліку 250 компаній, 23 людини, 3 судна — "Аркадій Чернишев", "Капітан Якубович" та "Марія".