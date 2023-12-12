США ввели новий пакет санкцій проти РФ: у списку 250 компаній та 23 людини
Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило санкції проти понад 150 фізичних та юридичних осіб, які забезпечують російську військово-промислову базу
Про це йдеться на сайті міністерства.
Санкції ввели не лише проти росіян, а й проти деяких громадян Пакистану, Китаю, Туреччини, Південної Кореї, компанії з ОАЕ й КНР, а також тих, які розміщені на окупованому кримському півострові, у Севастополі. Також проти постачальників з Сінгапуру, Таджикистану, Киргизії, Мальдівів, Швейцарії.
Загалом у переліку 250 компаній, 23 людини, 3 судна — "Аркадій Чернишев", "Капітан Якубович" та "Марія".
- 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Вашингтону та зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
- Також він зустрівся з головою МВФ Крісталіною Георгієвою та президентом Світового банку Аджаєм Бангою. В ході зустрічі схвалено надання Україні траншу $900 млн.
- Пізніше відбулася зустріч із керівниками американських оборонних компаній, на якій обговорили спільне виробництво зброї.
- 12 грудня Зеленський прибув до конгресу Сполучених Штатів Америки, де у нього заплановано кілька зустрічей.
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