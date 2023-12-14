Переможні новини 659-го дня війни: в Україні з’явився ще один Patriot, на Донеччині десантники знищили 10 танків, а в РФ вибух на нафтобазі

Європейська рада розпочинає переговори про вступ України до ЄС

Європейська рада в четвер, 14 грудня, ухвалила рішення про початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. Про це повідомляє кореспондентка Еспресо.TV з Брюсселя.

Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, а Грузії надала статус кандидата. З Боснією і Герцеговиною ЄС відкриє переговори, як тільки буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства, і запросив Комісію надати звіт до березня з метою прийняття такого рішення.

Десантники 79-ї ОДШБ за два дні знищили десять танків на Донеччині

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили та пошкодили протягом двох днів боїв понад двадцять одиниць бронетехніки противника.

“Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують стримувати ворога на одному з найгарячіших напрямків Донеччини. Так, протягом двох останніх днів марунові берети знищили та пошкодили двадцять одну одиницю бронетехніки противника, з яких 10 – танки. Крім того, бійцями з’єднання було знищено близько сотні окупантів, які намагалися штурмувати наші позиції", – повідомляє пресслужба бригади.

За 100 днів Міноборони виграло п’ять арбітражів з поста

За 100 днів роботи нової команди Міноборони виграло п’ять міжнародних арбітражів з іноземними постачальниками на суму понад 900 млн грн.

"Міжнародний арбітраж присудив стягнути на користь Міноборони з недобросовісних іноземних постачальників 6 934 936,92 долара США та 16 472 958,45 євро. Суд також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міністерством оборони України", – повідомляє пресслужба Міноборони в телеграм.

Крім того, за двома контрактами Міністерство юстиції України подало позови до швейцарського арбітражу на суму 33 164 788,23 долара США. Підготовка цих позовів здійснювалась Мін’юстом спільно з юридичною службою Міністерства оборони України.

До експлуатації в ЗСУ допустили 13 типів нових боєприпасів

За останні два тижні Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ ще 13 типів боєприпасів. Вони успішно пройшли випробування в умовах, наближених до бойових. Про це АрміяInform повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"Серед боєприпасів, які були допущені до експлуатації Міністерством оборони України впродовж попередніх двох тижнів, – 9 типів боєприпасів до БПЛА: багатоцільові, комбінованої дії, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкової дії. Крім того, допущені ще 4 типи боєприпасів для підствольних гранатометів. Це розробки вітчизняних підприємств, які підтвердили свої тактико-технічні характеристики в умовах застосування, наближених до бойових", – сказав він.

Німеччина передала Україні ще один Patriot

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot, спецтехніка і боєприпаси. Окрім самого зенітно-ракетного комплексу Україна отримала до нього ракети. Це вже другий ЗРК Patriot, який Німеччина передала Україні.

Фото: reuters



Також Німеччина передала дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206; 7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії; три безпілотні машини для розмінування; 14 систем виявлення дронів; вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros; чотири причепи до тягачів 8x8 HX81; вісім тягачів Zetros; понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.

"Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 млрд євро на 2023 рік (після 2 млрд євро на 2022 рік), а додаткові дозволи для прийняття зобов’язань у наступні роки становлять 10,5 млрд євро. Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні", – йдеться в повідомленні уряду ФРН

У Воронежі диверсанти підірвали резервуар на нафтобазі Роснєфті

Невідомі противники путінського режиму підірвали резервуар з пальним на нафтобазі Роснєфті у Воронежі, внаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа.

"Аби приховати факт диверсії та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах, місцеві воронезькі вожді вигадали “навчання підрозділів міністерства з надзвичайних ситуацій” прямо біля “багатотонної” цистерни з пальним. Під які "навчання" маскують роботу місцеві слідчі органи на воронезькій нафтобазі наразі незрозуміло навіть самим слідчим", – повідомляють у Головному управління розвідки Міноборони.