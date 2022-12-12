Більшість генерувальних потужностей нашої енергосистеми відновлено

Українським енергетикам вдалось відновили більшість генерувальних потужностей в енергосистемі країни, водночас руйнування ще не дозволяють використовувати ТЕС повною мірою. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в телеефірі "Суспільне. Новини".

На українсько-польському кордоні запрацювала електронна черга для вантажівок

12 грудня о 12:00 у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні Польщею, почала функціонувати "Електронна черга перетину кордону" для вантажних транспортних засобів. Запис в електронній черзі – обов’язковий для вантажного транспорту.

Ягодин – Дорогуськ – найбільший автомобільний пункт пропуску на кордоні з Польщею, тож багатокілометрові черги з вантажівок тут звична річ. Електронна черга має зменшити фізичні перед перетином кордону, у яких водії фур часто змушені перебувати кілька діб.

Шість російських генералів повідомлені про підозру в організації вторгнення на Харківщину

Як повідомила СБУ, слідству вдалось встановити шістьох представників вищого командування Західного військового округу збройних сил Росії, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти ЗСУ на Сході нашої країни, зокрема на Харківщині.

Підозру за посягання на територіальну цілісність, недоторканність нашої держави, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни оголосили:

заступнику командувача Західним військовим округом ЗС РФ генерал-майору Трубієнку Т.М.;

командувачу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;

начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;

командувачу 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;

командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майору Авдєєву О.В.;

командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.

Словаччина планує відправити в Україну МіГ-29

Очільник МЗС Словаччини заявив, що на зустрічі з президентом Зеленським вони обговорили відправлення в Україну МіГ-29, приготування можуть почати найближчим часом.

"Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові це зробити. Ми розмовляємо з нашими партнерами по НАТО про те, як це зробити. У нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю", – сказав Качер.

"Клуб багатих країн" відкриє офіс в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн підписали угоду про привілеї, імунітети та пільги. Угода офіційно дає підставу для запуску у Києві так званого "Офісу зв'язку" ОЕСР, повідомляється на урядовому порталі.

Угода погоджена із сучасними реаліями та за формою відповідає аналогічним угодам між ОЕСР та державами-членами організації. Документ також забезпечує правову основу для розширення та поглиблення співробітництва між Україною та ОЕСР у контексті подальшого членства в організації.

Європейське Енергетичне співтовариство допоможе Укрнерго позиватися проти Росії

Укренерго та Секретаріат Енергетичного співтовариства підписали меморандум про підтримку розгляду позовів проти Росії у національних судах і міжнародних трибуналах

"Позиватися проти Росії та вимагати відшкодування збитків, завданих магістральним мережам Укренерго, нам буде допомагати одна з найвпливовіших у Європі міжнародна енергетична організація – Енергетичне Співтовариство, членом якого Україна є з 2010 року. Відповідний Меморандум про це нещодавно підписали Укренерго та Секретаріат Енергетичного Співтовариства", – йдеться у повідомленні.

Секретаріат Енергетичного Співтовариства залучить міжнародних та українських експертів, проведе ретельний аналіз, куди Укренерго матиме змогу звернутися для компенсації отриманих збитків від російської агресії. Також буде розроблено план дій з висунення претензій та визначені ключові юридичні експерти та компанії, які забезпечуватимуть підтримку розгляду позовів проти Росії у національних судах і міжнародних трибуналах.

Перемоги на фронті

За даними Генштабу, противник продовжує зазнавати втрат. У місцевій лікарні Кремінної Луганської області знаходиться понад 100 поранених окупантів.

Для поповнення втрат та доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу ворог за мобілізацією призвав 28 жінок. Їх направлено на підготовку військкоматом Донецька.

Українські ракетники та артилеристи уразили 2 пункти управління та 4 райони скупчення окупантів.

Це перелік новин про перемоги України за 12 грудня на шляху до остаточної перемоги над російськими окупантами. Стежте за оновленнями у цій рубриці щодня.

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