Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 292-го дня війни: багаті країни "їдуть" в Україну та оголошення підозри російським генералам
Огляд

Переможні новини 292-го дня війни: багаті країни "їдуть" в Україну та оголошення підозри російським генералам

Зіновія Воронович
12 грудня, 2022 понедiлок
22:10
Перемога України МіГ-29

З 12 грудня вантажівки перетинають кордон у Ягодині лише за єЧергою, СБУ встановила особи генералів РФ, причетних до організації вторгнення на Харківщину, Словаччина відправить нам МіГ-29, а в Україні відкриють "офіс багатих країн"

Більшість генерувальних потужностей нашої енергосистеми відновлено

Українським енергетикам вдалось відновили більшість генерувальних потужностей в енергосистемі країни, водночас руйнування ще не дозволяють використовувати ТЕС повною мірою. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в телеефірі "Суспільне. Новини".

На українсько-польському кордоні запрацювала електронна черга для вантажівок

12 грудня о 12:00 у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні Польщею, почала функціонувати "Електронна черга перетину кордону" для вантажних транспортних засобів. Запис в електронній черзі – обов’язковий для вантажного транспорту.

Ягодин – Дорогуськ  – найбільший автомобільний пункт пропуску на кордоні з Польщею, тож багатокілометрові черги з вантажівок тут звична річ. Електронна черга має зменшити фізичні перед перетином кордону, у яких водії фур часто змушені перебувати кілька діб.

Шість російських генералів повідомлені про підозру в організації вторгнення на Харківщину 

Як повідомила СБУ, слідству вдалось встановити шістьох представників вищого командування Західного військового округу збройних сил Росії, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти ЗСУ на Сході нашої країни, зокрема на Харківщині.

Підозру за посягання на територіальну цілісність, недоторканність нашої держави, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни оголосили:

  • заступнику командувача Західним військовим округом ЗС РФ генерал-майору Трубієнку Т.М.;
  • командувачу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;
  • начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;
  • командувачу 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;
  • командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майору Авдєєву О.В.;
  • командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.

Словаччина планує відправити в Україну МіГ-29

Очільник МЗС Словаччини заявив, що на зустрічі з президентом Зеленським вони обговорили відправлення в Україну МіГ-29, приготування можуть почати найближчим часом.

"Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові це зробити. Ми розмовляємо з нашими партнерами по НАТО про те, як це зробити. У нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю", – сказав Качер.

"Клуб багатих країн" відкриє офіс в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн підписали угоду про привілеї, імунітети та пільги. Угода офіційно дає підставу для запуску у Києві так званого "Офісу зв'язку" ОЕСР, повідомляється на урядовому порталі.

Угода погоджена із сучасними реаліями та за формою відповідає аналогічним угодам між ОЕСР та державами-членами організації. Документ також забезпечує правову основу для розширення та поглиблення співробітництва між Україною та ОЕСР у контексті подальшого членства в організації. 

Європейське Енергетичне співтовариство допоможе Укрнерго позиватися проти Росії

Укренерго та Секретаріат Енергетичного співтовариства підписали меморандум про підтримку розгляду позовів проти Росії у національних судах і міжнародних трибуналах

"Позиватися проти Росії та вимагати відшкодування збитків, завданих магістральним мережам Укренерго, нам буде допомагати одна з найвпливовіших у Європі міжнародна енергетична організація – Енергетичне Співтовариство, членом якого Україна є з 2010 року. Відповідний Меморандум про це нещодавно підписали Укренерго та Секретаріат Енергетичного Співтовариства", – йдеться у повідомленні.  

Секретаріат Енергетичного Співтовариства залучить міжнародних та українських експертів, проведе ретельний аналіз, куди Укренерго матиме змогу звернутися для компенсації отриманих збитків від російської агресії. Також буде розроблено план дій з висунення претензій та визначені ключові юридичні експерти та компанії, які забезпечуватимуть підтримку розгляду позовів проти Росії у національних судах і міжнародних трибуналах.

Перемоги на фронті

За даними Генштабу, противник продовжує зазнавати втрат. У місцевій лікарні Кремінної Луганської області знаходиться понад 100 поранених окупантів.

Для поповнення втрат та  доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу ворог за мобілізацією призвав 28 жінок. Їх направлено на підготовку військкоматом Донецька.

Українські ракетники та артилеристи уразили 2 пункти управління та 4 райони скупчення окупантів.

Це перелік новин про перемоги України за 12 грудня на шляху до остаточної перемоги над російськими окупантами. Стежте за оновленнями у цій рубриці щодня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 
Статті
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Польща
Словаччина
Європа
СБУ
ЗСУ
війна з Росією
Харківщина
Військові новини
зброя для України
деокупація України
Читайте також:
білорусь солдати лукашенко
10 грудня, 2022 субота
У Білорусі почалася мобілізація: чоловіків, які повинні стати на військовий облік, не випускають за кордон, - військовий експерт Грант
Борис Джонсон
10 грудня, 2022 субота
Війна може закінчитися лише одним способом, питання в тому, як швидко ми дійдемо до неминучого, - Джонсон
Ердоган і Путін
11 грудня, 2022 неділя
Ердоган поговорив з Путіним та висунув вимогу щодо Сирії
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.42
    Купівля 39.42
    Продаж 40.19
  • EUR
    Купівля 40.8
    Продаж 41.87
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
12 грудня
23:00
Володимир Зеленський
"Дуже хочеться на море": Зеленський заявив, що буде президентом до перемоги України у війні
22:51
Пункт незламності
В Україні створили бота для пошуку Пунктів незламності
22:51
міна сапер розмінування
На Донеччині під час розмінування загинули троє піротехніків ДСНС, ще двоє поранені
22:30
Огляд
Херсон - місто-привид, війна закінчиться, коли помре Путін. Світові ЗМІ про Україну 12 грудня
22:24
санкції проти РФ
ЄС погодив санкції проти Ірану за постачання зброї Росії
22:11
Дія отримала нагороду від Eurobest
За досягнення у сфері комунікацій та реклами в Європі: Дія отримала нагороду від Eurobest
21:48
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РСЗВ, міномети, гранатомети: впродовж доби окупанти 38 разів обстріляли Сумщину
21:42
МіГ-29
"Потрібне сучасне озброєння": в ЗСУ прокоментували намір Словаччини надати Україні винищувачі МіГ-29
21:40
Укрзалізниця
Через погодні умови затримується низка потягів
21:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія вийшла на виробництво 40 крилатих ракет на місяць. Колонка Згурця
21:35
Одеса
В Одесі обмежать інформацію про відновлення інфраструктури, аби ворог не використав її для обстрілів, - ОВА
21:27
В Ірані привселюдно повісили протестувальника
21:20
Ексклюзив
Зруйнована будівля Маріупольської міської лікарні №1
У квітні баланс жителів Маріуполя буде не на користь українців, - Андрющенко
20:43
Три кроки для наближення миру: Зеленський звернувся до саміту G7
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Хто мріє про столітню війну?
20:02
Міністр енергетики України взяв участь у засіданні Координаційної групи з енергетики G7+, до якої входять представники країн "Групи семи"
Критична ситуація з енергопостачанням після російських обстрілів України потребує посилення міжнародної допомоги, – міністр енергетики Галущенко
19:58
ЗСУ
ЗСУ за добу завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу росіян і 2 - по пунктах управління
19:57
OPINION
Микола Княжицький
Законопроєкт про медіа, який вносять у Раду, далекий від європейських стандартів
19:47
Харківщина, Харківська область, ракетний удар, обстріл, вибух
Окупанти за добу завдали 6 ракетних ударів, 4 з яких - по інфраструктурі Донеччини
19:31
Олімпіада-2022
Олімпіада-2024: США підтримують участь спортсменів із РФ і Білорусі під нейтральним прапором
19:03
Юрій Бойко
Проконсультується зі Шмигалем: Зеленський відповів на петицію про позбавлення Юрія Бойка звання "Герой України"
19:03
окупанти орки
Аби поповнити втрати в живій силі, окупанти мобілізували 28 жінок, - Генштаб
18:59
БМП. вбиті росіяни
З початку війни Україна підготувала для передачі Росії 1205 останків загиблих окупантів
18:37
Ексклюзив
Білорусь кордон стіна
Можна очікувати, що з боку Білорусі буде атака не на Україну, а на Польщу чи країни Балтії, - військовий аналітик Гетьман
18:35
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав держави ЄС підтримати створення спецтрибуналу для РФ
18:29
Компанія Blizzard заявила, що відеогра Diablo IV не буде доступна в Росії та Білорусі
18:26
Анонс
Путін піде на ДНО через конфронтацію із Заходом. Програма "На зв'язку" о 18:30
18:17
Ексклюзив
білоруські військові
Для нового наступу з Білорусі потрібна важка техніка та професійні військові, цього там немає, - військовий експерт Нарожний
18:10
Оновлено
Окупанти кілька разів обстріляли Херсон: є загиблі й поранені, пошкоджено газогін і два медзаклади
18:00
на фото пошкодження від вибуху туристичного пальника на Одещині
Пошкоджено фасадну стіну та вікно: рятувальники показали наслідки вибуху туристичного пальника на Одещині
18:00
OPINION
Олександр Вільчинський
Будувати під час війни
17:58
енергетика ЛЕП електрика
Європейське Енергетичне співтовариство допоможе Укрнерго позиватися проти Росії
17:57
У тимчасово окупованому Скадовську вибухнуло авто колаборанта Булюка
17:51
Анонс
Кремлівським пропагандистам трєвожно. Програма "Конєц спєцопєрациї" о 18:00
17:39
Зеленський
Путін боїться смерті: Зеленський пояснив, чому РФ навряд чи застосує ядерну зброю
17:34
україна польща
Польща й Німеччина мають просити в ЄС більше фінпідтримки для допомоги українським біженцям, - Дуда
17:30
Вадим Скібіцький
РФ використовує для обстрілів ракети, які Україна передала їй у рамках роззброєння 30 років тому, - ГУР
17:21
Ексклюзив
Українське зерно
З України вже експортовано понад 14 млн тонн зернових, - амбасадорка з особливих доручень МЗС України Трофімцева
17:08
Погрожували розстрілом за відмову голосувати на псевдореферендумі. На Херсонщині затримали колаборантів
17:05
Ексклюзив
ракета
Росіяни змогли прискорити темпи виробництва ракет та бойових літаків за останні два місяці, - військовий експерт Киричевський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV