Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"4 і 5 липня наші штаби працювали в Бахмуті та Новомосковську. Як відомо, до Бахмута виїхало дуже багато жителів Попасної. Деякі, незважаючи на близькість фронту, продовжують там залишатися. Тож, робимо все можливе задля їх підтримки. За ці дні видали 173 продуктові набори. Спілкуючись, дізналися про поточні потреби, щоб за можливістю допомогти землякам", - наголосив керівник Попаснянської міської ВЦА Микола Ханатов.

Крім того, 566 наборів гумдопомоги отримали переселенці в Новомосковську на Луганщині.

Станом на ранок 6 липня росіяни не можуть просунутися на межі між Луганщиною та Донеччиною через втрати та брак боєприпасів.

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