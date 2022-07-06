Переселенці з Луганщини отримали понад 700 продуктових наборів за два дні на Донеччині та Дніпропетровщині
На Донеччині й Дніпропетровщині 4 - 5 липня переселенці з Луганщини отримали 739 продуктових наборів
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"4 і 5 липня наші штаби працювали в Бахмуті та Новомосковську. Як відомо, до Бахмута виїхало дуже багато жителів Попасної. Деякі, незважаючи на близькість фронту, продовжують там залишатися. Тож, робимо все можливе задля їх підтримки. За ці дні видали 173 продуктові набори. Спілкуючись, дізналися про поточні потреби, щоб за можливістю допомогти землякам", - наголосив керівник Попаснянської міської ВЦА Микола Ханатов.
Крім того, 566 наборів гумдопомоги отримали переселенці в Новомосковську на Луганщині.
- Станом на ранок 6 липня росіяни не можуть просунутися на межі між Луганщиною та Донеччиною через втрати та брак боєприпасів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.17
Купівля 34.17Продаж 35
-
EUR
Купівля 34.9Продаж 36.2
- Актуальне
- Важливе