Росіяни не можуть просунутися на межі між Луганщиною та Донеччиною через втрати та брак боєприпасів, - Гайдай
На межі Луганщині й Донеччини окупанти не можуть просуватися через втрати, зокрема вони не перерізли трасу Бахмут - Лисичанськ
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні. Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених", - наголосив він.
Очільник ОВА зауважив, що попри більшу кількість сил і засобів у росіян, ЗСУ краще підготовлені та вмотивовані. ВІн додав, що в разі появи в українців далекобійної зброї перевага окупантів у особовому складі буде нівельована.
"Вчора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут - Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знов доповісти своєму керівництву їм нічого. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти", - зазначив Сергій Гайдай.
Також дається взнаки несвоєчасне підвезення боєприпасів окупантам, оскільки впродовж останніх двох тижнів українські захисники знищили декілька складів на тимчасово окупованій території. Один із них днями згорів у Кадіївці.
- 5 липня в Інституті вивчення війни назвали подальші цілі РФ після захоплення Луганщини.
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