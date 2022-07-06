Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні. Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених", - наголосив він.

Очільник ОВА зауважив, що попри більшу кількість сил і засобів у росіян, ЗСУ краще підготовлені та вмотивовані. ВІн додав, що в разі появи в українців далекобійної зброї перевага окупантів у особовому складі буде нівельована.

"Вчора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут - Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знов доповісти своєму керівництву їм нічого. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти", - зазначив Сергій Гайдай.

Також дається взнаки несвоєчасне підвезення боєприпасів окупантам, оскільки впродовж останніх двох тижнів українські захисники знищили декілька складів на тимчасово окупованій території. Один із них днями згорів у Кадіївці.

5 липня в Інституті вивчення війни назвали подальші цілі РФ після захоплення Луганщини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb