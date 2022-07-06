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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни не можуть просунутися на межі між Луганщиною та Донеччиною через втрати та брак боєприпасів, - Гайдай

Росіяни не можуть просунутися на межі між Луганщиною та Донеччиною через втрати та брак боєприпасів, - Гайдай

6 липня, 2022 середа
08:49
війна з Росією

На межі Луганщині й Донеччини окупанти не можуть просуватися через втрати, зокрема вони не перерізли трасу Бахмут - Лисичанськ

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні. Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених", - наголосив він.

Очільник ОВА зауважив, що попри більшу кількість сил і засобів у росіян, ЗСУ краще підготовлені та вмотивовані. ВІн додав, що в разі появи в українців далекобійної зброї перевага окупантів у особовому складі буде нівельована.

"Вчора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут - Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знов доповісти своєму керівництву їм нічого. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти", - зазначив Сергій Гайдай.

Також дається взнаки несвоєчасне підвезення боєприпасів окупантам, оскільки впродовж останніх двох тижнів українські захисники знищили декілька складів на тимчасово окупованій території. Один із них днями згорів у Кадіївці.

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Луганщина
ЗСУ
Лисичанськ
Донеччина
окупанти
Бахмут
Сергій Гайдай
Військові новини
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