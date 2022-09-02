Суд заарештував 6 суден, які вивозили з Криму викрадене окупантами українське зерно

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Так, судна "Амур-2501", "Александр Грин", "М. Андреев", "Федор", "Св. Константин" та "Капитан Корчин" незаконно заходили та продовжують заходити до закритого Україною Севастопольського морського торговельного порту. Через нього російські окупанти переправляли крадене українське зерно до третіх країн.

"Таким чином, півострів Крим використовується РФ як плацдарм для незаконного перевезення зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України", - зазначає ОГПУ.

З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованого півострова та закрила його гавані для міжнародного судноплавства. Відтак усі заходження суден під іноземними прапорами до портів автономії кваліфікуються як дії, спрямовані на порушення суверенітету України.

Арешт на судна було накладено в межах порушення закону про порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України).

На початку серпня Україна наклала арешт на 4 судна, які вивозили викрадене загарбниками українське зерно.