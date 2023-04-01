Періодичні дощі та похолодання: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

Про це Наталка Діденко поінформувала в телеграмі.

Із наступного тижня, з 2 квітня, в Україні прогнозується похолодання та періодичні дощі.

У понеділок очікується +7...+11, на півдні та сході буде тепліше - +10...+14 градусів. У Києві ж прогнозують дощ, а вдень температура сягне 10 градусів тепла.

"У неділю йтимуть періодичні дощі - парасолі! У східних областях атмосфера від опадів ще завтра втримається. Надалі холодна погода зміцніє в Україні, лише в східних областях буде тепло. Де холод протікає, а де тепло затримується - дивіться на прогностичній карті внизу", - написала синоптик.