Про це інформують російські ЗМІ.

Міністр закордонних справ Ван Ї, якого минулого місяця призначили головним зовнішнім радником китайського лідера Сі Цзіньпіна, здійснює візит під час восьмиденного міжнародного туру.

"Російсько-китайські відносини дуже багатогранні та союзницькі, порядок денний чіткий і дуже широкий, тому є про що поговорити", - сказав Пєсков.

CNN пише, що міністерство закордонних справ Китаю заявило, що візит до Москви надасть країнам можливість продовжити розвиток стратегічного партнерства та "обмінятися думками щодо міжнародних і регіональних питань, що становлять спільний інтерес".

Сторони не уточнювали, чи зустрінеться Ван з президентом Росії Володимиром Путіним, проте речник Кремля Пєсков напередодні говорив, що "ми не виключаємо зустрічі" Вана і Путіна.

Це перший візит до країни вищого дипломата Китаю після вторгнення Росії в Україну.