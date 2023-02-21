Перший дипломат Китаю прибув до Москви
21 лютого перший дипломат Китаю Ван Ї прибув до Москви, аби в середу зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим
Про це інформують російські ЗМІ.
Міністр закордонних справ Ван Ї, якого минулого місяця призначили головним зовнішнім радником китайського лідера Сі Цзіньпіна, здійснює візит під час восьмиденного міжнародного туру.
"Російсько-китайські відносини дуже багатогранні та союзницькі, порядок денний чіткий і дуже широкий, тому є про що поговорити", - сказав Пєсков.
CNN пише, що міністерство закордонних справ Китаю заявило, що візит до Москви надасть країнам можливість продовжити розвиток стратегічного партнерства та "обмінятися думками щодо міжнародних і регіональних питань, що становлять спільний інтерес".
Сторони не уточнювали, чи зустрінеться Ван з президентом Росії Володимиром Путіним, проте речник Кремля Пєсков напередодні говорив, що "ми не виключаємо зустрічі" Вана і Путіна.
Це перший візит до країни вищого дипломата Китаю після вторгнення Росії в Україну.
- 27 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США застерегли Китай від підтримки РФ у війні проти України.
- 18 лютого The Wall Street Journal повідомив, що попри санкції, Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки.
- А посадовці США стверджували, що Китай може надавати нелетальну військову допомогу Росії для використання в Україні: мовиться про форму або навіть бронежилети. Тож після цього держсекретар США Ентоні Блінкен попередив міністра закордонних справ Китаю Ван І, що якщо країна підтримуватиме збройну агресію РФ, це матиме "серйозні наслідки для міждержавних стосунків".
- Згодом Сполучені Штати застерегли Китай щодо ухвалення рішення про надання Росії летальної військової допомоги, адже це перетне "червону лінію".
- 20 лютого речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що США не має вказувати країні, які в неї повинні бути відносини з Росією, та розкритикував заяву про можливе постачання КНР зброї до РФ.
- А український президент Володимир Зеленський заявив про ризик світової війни, якщо Китай підтримає Росію у війни з Україною.
- Дипломат Павло Клімкін переконаний, що Китай розглядає Росію, як головного союзника у геополітичному протистоянні з Заходом та США.
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