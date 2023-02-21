Китай розраховує на Росію, як союзника у геополітичному протистоянні зі США, - дипломат Клімкін
Дипломат Павло Клімкін переконаний, що Китай розглядає Росію, як головного союзника у геополітичному протистоянні з Заходом та США
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Китай не буде прямо підтримувати Путіна. Однак і втрачати контакти з Росією вони не хочуть. Китай не хоче втрачати російський режим, оскільки він їм потрібен, як союзник у геополітичному протистоянні зі США. Також Китаю дуже потрібні ресурси. Після введення ембарго на російські енергоносії, збільшилось постачання нафти до Індії та Китаю. І Китай буде купувати ще більше", - пояснив Клімкін.
Дипломат наголосив, що російські енергоресурси відіграють дуже важливу роль в китайській економіці
"Китаю не вигідний будь-який колапс в Росії. китайці бояться дестабілізації ситуації в Російській Федерації. Адже для них дуже важливі російські ресурси. А в разі дестабілізації РФ, вони можуть залишитись ні з чим. Зокрема, втратити дешевий ринок енергоресурсів та союзника у власній геополітичній грі", - додав він.
- 27 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США застерегли Китай від підтримки РФ у війні проти України.
- 18 лютого The Wall Street Journal повідомив, що попри санкції, Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки.
- А посадовці США стверджували, що Китай може надавати нелетальну військову допомогу Росії для використання в Україні: мовиться про форму або навіть бронежилети. Тож після цього держсекретар США Ентоні Блінкен попередив міністра закордонних справ Китаю Ван І, що якщо країна підтримуватиме збройну агресію РФ, це матиме "серйозні наслідки для міждержавних стосунків".
- Згодом Сполучені Штати застерегли Китай щодо ухвалення рішення про надання Росії летальної військової допомоги, адже це перетне "червону лінію".
- 20 лютого речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що США не має вказувати країні, які в неї повинні бути відносини з Росією, та розкритикував заяву про можливе постачання КНР зброї до РФ.
- А український президент Володимир Зеленський заявив про ризик світової війни, якщо Китай підтримає Росію у війни з Україною.
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