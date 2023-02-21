Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Китай не буде прямо підтримувати Путіна. Однак і втрачати контакти з Росією вони не хочуть. Китай не хоче втрачати російський режим, оскільки він їм потрібен, як союзник у геополітичному протистоянні зі США. Також Китаю дуже потрібні ресурси. Після введення ембарго на російські енергоносії, збільшилось постачання нафти до Індії та Китаю. І Китай буде купувати ще більше", - пояснив Клімкін.

Дипломат наголосив, що російські енергоресурси відіграють дуже важливу роль в китайській економіці

"Китаю не вигідний будь-який колапс в Росії. китайці бояться дестабілізації ситуації в Російській Федерації. Адже для них дуже важливі російські ресурси. А в разі дестабілізації РФ, вони можуть залишитись ні з чим. Зокрема, втратити дешевий ринок енергоресурсів та союзника у власній геополітичній грі", - додав він.