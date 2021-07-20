Перший космічний турист Бренсон привітав Безоса з польотом у космос

Про це він написав у Twitter.



"Молодці, Blue Origin, Джефф Безос, Марк, Уоллі та Олівер. Вражаюче! Всього найкращого всьому екіпажу від мене та всієї команди Virgin Galactic (компанія Бренсона. - Ред.)", - написав мільярдер.



Безос піднявся вище, ніж Бренсон, його капсула перетнула межу у 100 км, так звану лінію Кармана (кордон космосу).

Раніше, 11 липня компанія британського бізнесмена Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила космічний політ із повним екіпажем, у тому числі з самим Бренсоном на борту. Апарат Бренсона піднявся на висоту до 90 км.

20 липня засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос полетів у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.