Перший космічний турист Бренсон привітав Безоса з польотом у космос
Британський мільярдер Річард Бренсон, який здійснив перший туристичний політ у космос, привітав Джеффа Безоса з космічною подорожжю
Про це він написав у Twitter.
"Молодці, Blue Origin, Джефф Безос, Марк, Уоллі та Олівер. Вражаюче! Всього найкращого всьому екіпажу від мене та всієї команди Virgin Galactic (компанія Бренсона. - Ред.)", - написав мільярдер.
Безос піднявся вище, ніж Бренсон, його капсула перетнула межу у 100 км, так звану лінію Кармана (кордон космосу).
- Раніше, 11 липня компанія британського бізнесмена Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила космічний політ із повним екіпажем, у тому числі з самим Бренсоном на борту. Апарат Бренсона піднявся на висоту до 90 км.
- 20 липня засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос полетів у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.
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