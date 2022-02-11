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Перший політ ракети Starship запланований на березень або за два місяці

11 лютого, 2022 п'ятниця
15:28
Наука Starship

Підприємець Ілон Маск, заявив, що перший політ найпотужнішої у світі ракети Starship очкується в березні або за два місяці

Про це пише AP.

Ілон Маск зазначив, що очікує невдач, пов'язаних із запуском Starship, але впевнений, що ракета вийде на орбіту до кінця 2022 року.

"Імовірно, на дорозі буде кілька нерівностей, але ми хочемо згладити їх за допомогою супутникових та тестових місій", - розповів підприємець.

За його словами, перший запуск ракети може відбутися за один або два місяці.

Ілон Маск додав, що політ Starship може коштувати менш ніж $10 млн, назвавши цю суму "шалено низькою" за нинішніми космічними стандартами.

Перші польоти виводитимуть на орбіту супутники підприємця Starlinks.

У четвер, 10 лютого, він опублікував першу новину про Starship за понад два роки. Біля 119-метрової ракети на базі в Техасі, він закликав: "Зробімо це реальністю!".

  • Нагадаємо, що космічна компанія SpaceX підприємця Ілона Маска завершила будівництво повноцінного прототипу ракети Starship, готового до першого орбітального польоту.
  • Крім того, компанія SpaceX через вплив магнітної бурі прогнозує згоряння 40 з 49 супутників Starlink, які запустили минулого тижня, замість їхнього виходу на орбіту.
  • У SpaceX представили міжпланетний корабель Starship.
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