Перший транш від МВФ становитиме $2,7 млрд: він надійде найближчим часом, - Мінфін
Мінфін України очікує, що перший транш від МВФ надійде найближчим часом, він становитиме близько $2,7 млрд прямого бюджетного фінансування
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
У відомстві зазначають, що програма розширеного фінансування включає два етапи. На першому — увагу зосередять на впровадженні надійного бюджету на 2023 рік та збільшенні мобілізації доходів, зокрема шляхом уникнення заходів, які можуть зменшити податкові надходження.
Під час другого етапу зосередяться на реформах, які допоможуть максимально ефективно підтримувати післявоєнне відновлення та реконструкцію, а також допоможуть Україні імплементувати заходи на шляху до євроінтеграції, пояснюють у Мінфіні.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 31 березня, Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни – вона становитиме $15,6 млрд.
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