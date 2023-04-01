Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У відомстві зазначають, що програма розширеного фінансування включає два етапи. На першому — увагу зосередять на впровадженні надійного бюджету на 2023 рік та збільшенні мобілізації доходів, зокрема шляхом уникнення заходів, які можуть зменшити податкові надходження.

Під час другого етапу зосередяться на реформах, які допоможуть максимально ефективно підтримувати післявоєнне відновлення та реконструкцію, а також допоможуть Україні імплементувати заходи на шляху до євроінтеграції, пояснюють у Мінфіні.