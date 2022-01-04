Перший зимовий збір "Динамо" розпочнеться 17 січня, команда проведе п'ять контрольних матчів

Про це повідомляє пресслужба "Динамо".



"Після планового медогляду кілька днів "біло-сині" займатимуться на клубній базі, а 17 січня команда вирушить на перший зимовий міжсезонний збір. Його динамівці проведуть на південному сході Іспанії, у провінції Аліканте, неподалік від міст Аліканте та Мурсія", - йдеться у повідомленні.



Перший зимовий збір триватиме 10 днів - до 27 січня. За цей час команда проведе п'ять контрольних матчів.



У пресслужбі зазначають, що перелік спаринг-партнерів опублікують після того, як усі матчі будуть остаточно узгоджені та затверджені.



Нагадаємо, 4 січня стало відомо про склад збірної України з біатлону на п'ятий етап Кубка світу.