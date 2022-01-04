Перший зимовий збір "Динамо" розпочнеться 17 січня, команда проведе п'ять контрольних матчів
Футбольна команда "Динамо" 14 січня відновить роботу після місячної відпустки, а 17 січня вирушить на перший зимовий міжсезоний збір
Про це повідомляє пресслужба "Динамо".
"Після планового медогляду кілька днів "біло-сині" займатимуться на клубній базі, а 17 січня команда вирушить на перший зимовий міжсезонний збір. Його динамівці проведуть на південному сході Іспанії, у провінції Аліканте, неподалік від міст Аліканте та Мурсія", - йдеться у повідомленні.
Перший зимовий збір триватиме 10 днів - до 27 січня. За цей час команда проведе п'ять контрольних матчів.
У пресслужбі зазначають, що перелік спаринг-партнерів опублікують після того, як усі матчі будуть остаточно узгоджені та затверджені.
- Нагадаємо, 4 січня стало відомо про склад збірної України з біатлону на п'ятий етап Кубка світу.
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