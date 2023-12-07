Першочергове для України - вступ до НАТО
Бо НАТО — це не тільки колективна безпека
Дивлячись на нашестя біженців у Європу, мітинги мусульманських емігрантів у Європі та ліваків на підтримку Палестини, а я досі пам'ятаю, як ще 15 років тому емігранти вкрали рюкзак у мого товариша на заправці під час автостопу. І з того часу нічого не змінилось. Так от, я себе питаю, чи так нам потрібен Євросоюз?
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Чи недостатньо нам безвізу? Чи не треба сконцентруватися на НАТО?
Як на мене, зараз головне для України — членство в НАТО. Все інше може почекати.
Бо НАТО — це не тільки колективна безпека. Головні вимоги НАТО — це реформи політичної та судової системи, економічні реформи, свобода слова, а тільки потім сумісність військового управління та планування. Зброя взагалі до реформ НАТО не входить. Логістика входить хіба що. А по видах зброї в ЗСУ ми й так перевершуємо будь-яку країну НАТО, бо нам надали озброєння з усього світу.
Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".
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