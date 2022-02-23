Першу ракетку світу Джоковича не пустять на турнір до США
Найкращий тенісист світу серб Новак Джокович не зможе взяти участь на турнірі у американському Індіан-Веллсі через відсутність вакцинації від COVID-19
Про це повідомляє Tennishead.
За словами Джоковича, він не може в'їхати на територію США для участі в турнірі в Індіан-Веллсі.
"Поки що ситуація така, що я не зможу взяти участі в турнірі. Подивимося, як далі вийде. Я маю на увазі те, що обставини можуть змінитися протягом кількох тижнів", - сказав Джокович.
В'їзд на територію США заборонено невакцинованим від коронавірусу. Джокович раніше заявив, що принципово не збирається вакцинуватися і тому готовий пропустити турніри, де ця вимога є обов'язковою.
- Нагадаємо, 15 лютого Новак Джокович заявив, що не збирається вакцинуватися від COVID-19 та пропускатиме турніри, на яких вимагатимуть щеплення.
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