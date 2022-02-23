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Першу ракетку світу Джоковича не пустять на турнір до США

23 лютого, 2022 середа
10:40
Спорт Новак Джокович

Найкращий тенісист світу серб Новак Джокович не зможе взяти участь на турнірі у американському Індіан-Веллсі через відсутність вакцинації від COVID-19

Про це повідомляє Tennishead.  

За словами Джоковича, він не може в'їхати на територію США для участі в турнірі в Індіан-Веллсі.

"Поки що ситуація така, що я не зможу взяти участі в турнірі. Подивимося, як далі вийде. Я маю на увазі те, що обставини можуть змінитися протягом кількох тижнів", - сказав Джокович.

В'їзд на територію США заборонено невакцинованим від коронавірусу. Джокович раніше заявив, що принципово не збирається вакцинуватися і тому готовий пропустити турніри, де ця вимога є обов'язковою.

  • Нагадаємо, 15 лютого Новак Джокович заявив, що не збирається вакцинуватися від COVID-19 та пропускатиме турніри, на яких вимагатимуть щеплення. 

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теніс
Вакцинація
Новак Джокович
Коронавірус
COVID-19
антивакцинатори
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