Я не виступаю проти, але відстоюю свободу, - тенісист Джокович заявив, що готовий закінчити кар'єру, але не вакцинуватись від COVID-19

Про це повідомляє BBC.



За словами Джоковича, він готовий відмовитись від спортивних амбіцій і завершити кар'єру, якщо потрібно буде вакцинуватись від коронавірусу.



"Я готовий пожертвувати "Шлемами" та кубками заради своїх принципів. Можу дозволити собі сплатити таку ціну. Я не виступаю проти вакцинації, але відстоюю свободу у прийнятті рішень, що саме робити зі своїм тілом. Сподіваюся, що вимоги до спортсменів буде змінено. Я хотів би грати ще багато років, але заради своїх переконань готовий відмовитися від спортивних амбіцій. Мій організм важливіший за будь-який титул. Для мене внутрішня гармонія важливіша за змагання", - пояснив тенісист.



Джокович відзначив, що відкритий для можливої вакцинації в майбутньому.



"Я відкритий для можливої ​​вакцинації в майбутньому, тому що шукаю способи якнайшвидше покінчити з пандемією. У грудні я перехворів на коронавірус. Багато хто будував теорії і ображав мене, але COVID — це не зручність і не радість. Мільйони людей у ​​всьому світі страждають через нього. Я серйозно ставлюся до хвороби. Я ніколи і жодним чином не намагався фальсифікувати тест чи шахраювати з цим", — сказав серб.

Нагадаємо, 16 січня Новака Джоковича депортували з Австралії через відсутність щеплення від COVID-19.

3 лютого іспанське видання Marca повідомила, що Джокович вирішив вакцинуватися після депортації з Австралії, де серб не зміг взяти участі в турнірі Grand Slam.

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