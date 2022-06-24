"Персонал працює в нестерпних умовах": Очільник МАГАТЕ висловив стурбованість ситуацією на Запорізькій АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії "дедалі більше стурбовано складними умовами, в яких стикається персонал" Запорізької АЕС
Про це заявив у п'ятницю генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, інформує офіційна сторінка організації.
Гроссі наголосив, що МАГАТЕ має відправитися туди "якнайшвидше" і що ситуація на об’єкті, що знаходиться під контролем російських збройних сил, "очевидно нестерпна".
"МАГАТЕ знає про останні повідомлення в ЗМІ та інших джерелах, які вказують на погіршення ситуації для українського персоналу на найбільшій атомній електростанції країни. Ситуація там явно нестерпна. Нам повідомляється, що український персонал працює на об'єкті в надзвичайно напружених умовах, поки об'єкт знаходиться під контролем російських збройних сил", - сказав Гроссі.
Також він додав, що останні повідомлення "дуже тривожать і ще більше поглиблюють мою стурбованість добробутом персоналу там".
- Відзначимо, що Енергоатом критикує намір Гроссі приїхати на Запорізьку АЕС, вважаючи, що таким чином він легітимізує російську окупацію АЕС.
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