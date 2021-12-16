Пєсков назвав "помилкою" інформацію ростовського суду щодо присутності російських військ на Донбасі
Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав "якоюсь помилкою" матеріали російського суду, де зафіксовано інформацію про підрозділи армії Росії на тимчасово окупованій території Донбасу
Про це пише російська аґенція ТАСС.
"Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст (вироку суду, - ред.). Тому що це неможливо, жодних збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було і немає", - сказав речник Путіна.
"Самопроголошеними республіками" Росія називає захоплені гібридними військами РФ території у Луганській та Донецькій областях.
"Гуманітарна допомога постійно постачається, ви знаєте про це. Вона постачається у ці республіки. Ці республіки гостро потребують цієї допомоги. Але про жодні поставки, які ви процитували, мови йти не може. Це помилка тих, хто складав цей документ", - додав він.
За словами Пєскова, армія Росії "є на території РФ".
- Нагадаємо, 15 грудня російський суд вперше офіційно визнав, що війська РФ воюють проти України на території Донецької та Луганської областей. За матеріалами справи, обвинувачений постачав продовольство російським військовим на окупований Донбас.
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