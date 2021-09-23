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Петраков довикликав у збірну України топ-голкіпера

23 вересня, 2021 четвер
22:48
Спорт Георгій Бущан

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков довикликав у національну команду голкіпера Георгія Бущана

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Бущан, який є другим найдорожчим воротарем України, відновився від травми. Петраков виключив Георгія з резервного списку та вніс у основну групу збірної України.

У списку викликаних тепер 26 гравців. Ще сім виконавців внесені до резервного списку. Футболісти збірної України готуватимуться до найближчих відбірних матчах ЧС-2022 - проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини - які відбудуться у жовтні..

Список футболістів збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидвоє - "Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — "Шахтар", Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Сергій Булеца ("Зоря" Луганськ), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Ігор Харатін ("Легія", Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1" Дніпро), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Резервний список: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія), Владислав Кочергін ("Зоря" Луганськ), Владислав Калітвінцев ("Десна" Чернігів), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1").

У списку викликаних відсутній Руслан Малиновський.

Збір стартує 4 жовтня у Києві.

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футбол
Динамо
Збірна України
ЧС-2022
Олександр Петраков
Георгій Бущан
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