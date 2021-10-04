Петраков відмовився пояснювати, чому не викликав у збірну України Малиновського

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний YouTube-канал УАФ.



Петраков наголосив, що він вже пояснював, чому у збірній України немає Руслана Малиновського.

"Малиновський? Перше питання думав. Який покидьок Петраков, він повинен зателефонувати, вибачитися, стати на коліна. Я ще раз кажу. Я вже все сказав щодо Малиновського. Я вже все сказав про Малиновського. У нашій країні правду говорити не можна. Тому я більше говорити про Малиновського не буду", - заявив тренер збірної України Петраков.

На збірну України чекають відбіркові матчі ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).

Збірна України має 5 очок та займає у групі D друге місце. Францію має 12 пунктів та лідирує. У Фінляндії 5 балів, Боснії і Герцеговини та Казахстану - по 3.

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