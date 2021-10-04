"Малиновський? Перше питання думав. Який покидьок Петраков, він повинен зателефонувати, вибачитися, стати на коліна. Я ще раз кажу. Я вже все сказав щодо Малиновського. Я вже все сказав про Малиновського. У нашій країні правду говорити не можна. Тому я більше говорити про Малиновського не буду", - заявив тренер збірної України Петраков.
Петраков відмовився пояснювати, чому не викликав у збірну України Малиновського
В.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков емоційно відреагував на питання журналістів, чому він не викликав у команду Руслана Малиновського
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний YouTube-канал УАФ.
Петраков наголосив, що він вже пояснював, чому у збірній України немає Руслана Малиновського.
На збірну України чекають відбіркові матчі ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).
Збірна України має 5 очок та займає у групі D друге місце. Францію має 12 пунктів та лідирує. У Фінляндії 5 балів, Боснії і Герцеговини та Казахстану - по 3.
- Нагадаємо, 5 вересня Олександр Петраков зізнався, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.
- 13 вересня Олександр Петраков заявив, що півзахисник Руслан Малиновський відмовився грати проти Чехії.
- 17 вересня Олександр Петраков оприлюднив список гравців збірної України, в якому не виявилося Руслана Малиновського.
- 4 жовтня в.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков поділився думкою про ставлення до себе.
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