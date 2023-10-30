Петриківський розпис, кобзарство, лірництво: в Норвегії відкрили виставку української нематеріальної культурної спадщини
У понеділок, 30 жовтня, у норвезькому місті Фредрикстад відбулося відкриття виставки, присвяченої нематеріальній культурній спадщині України. Гості мали можливість зануритися в українську культуру через петриківський декоративний розпис, звуки кобзи та колісної ліри
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Зазначається, що відкриття виставки "Українська нематеріальна культурна спадщина: ремесла, практики та традиції" присвячене 20-річчю прийняття Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини 2003 року. Подія підкреслює важливість культурного обміну та взаєморозуміння між народами.
Виставку відкрила заступниця мера округу Вікен Камілла Ейдсволд.
Фото: МКІП
На виставці представили фотографії, відео та різноманітні вироби, які розкривають вплив війни на українську культуру.
Для гостей відбулися воркшопи та майстер-класи з писанкарства, петриківського розпису та гри на кобзі, які провели фахівці з Петриківки, Київського та Львівського кобзарських цехів, а також члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України. У програмі передбачено виступи кобзарів.
Фото: МКІП
"Виставка "Українська нематеріальна культурна спадщина: ремесла, практики та традиції" є результатом спільної ініціативи Центру розвитку "Демократія через культуру", Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Норвезького інституту ремесел та Музею Фредрикстад", - повідомили у Мінкульті.
Також там додали, що захід організовано за підтримки Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, МКІП України, Благодійного фонду "МХП-Громаді" та Дніпропетровської ОВА.
Виставка триватиме до 5 листопада.
Фото: МКІП
- 20 жовтня у Києві відкрилася виставка з артоб’єктами, які зробили з фрагментів зброї та техніки. Це перша виставка таких робіт, що показують, як мистецтво допомагає перебудувати наратив війни та відновити життя.
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