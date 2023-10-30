Петриківський розпис, кобзарство, лірництво: в Норвегії відкрили виставку української нематеріальної культурної спадщини

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що відкриття виставки "Українська нематеріальна культурна спадщина: ремесла, практики та традиції" присвячене 20-річчю прийняття Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини 2003 року. Подія підкреслює важливість культурного обміну та взаєморозуміння між народами.

Виставку відкрила заступниця мера округу Вікен Камілла Ейдсволд.

Фото: МКІП

На виставці представили фотографії, відео та різноманітні вироби, які розкривають вплив війни на українську культуру.

Для гостей відбулися воркшопи та майстер-класи з писанкарства, петриківського розпису та гри на кобзі, які провели фахівці з Петриківки, Київського та Львівського кобзарських цехів, а також члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України. У програмі передбачено виступи кобзарів.

Фото: МКІП

"Виставка "Українська нематеріальна культурна спадщина: ремесла, практики та традиції" є результатом спільної ініціативи Центру розвитку "Демократія через культуру", Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Норвезького інституту ремесел та Музею Фредрикстад", - повідомили у Мінкульті.

Також там додали, що захід організовано за підтримки Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, МКІП України, Благодійного фонду "МХП-Громаді" та Дніпропетровської ОВА.

Виставка триватиме до 5 листопада.

Фото: МКІП