Петро Порошенко у День пам’яті жертв політичних репресій: "Тепер це вже остання конвульсія нашого одвічного ворога"

Про це інформує офіційний сайт "Євросолідарності".

"Ми пам’ятаємо, що 24 лютого почалася друга фаза війни, широкомасштабне вторгнення Росії проти України. Це так. Але Биківня, до якої тут з десяток кілометрів, відкриває нам ширший погляд на історію агресії Росії проти України. Ця війна ведеться вже з давніх-давен. Вона завжди була війною на знищення. У ній вже не раз траплялися періоди широкомасштабного розгортання. У двадцятому столітті такими часами були Голодомор і Великий терор", - нагадав Порошенко.

"Нашу державу і армію, народжену національною революцією, Росія знищила. Вже тоді Росія використала інструментарій гібридної війни. І маріонеткові республіки, і зброя для них з північного воєнторгу, і колаборанти, які відкривали шлях московській орді", - констатує Порошенко.

В Росії розуміли, що ідея незалежності глибоко вкорінена, що азіатський комунізм чужий європейській українській традиції - каже Петро Порошенко.

"У 1932-1933 роках в окупованій Україні тисячі сіл стали безмовними Бучами і Мощунами, місцями масових страт голодом, убивствами. Українців убивали голодом чи кулями, бо в Кремлі тоді, як і тепер, вважали, що Україна і українці взагалі не можуть існувати, не мають права", - говорить п’ятий президент.

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"Так само тепер нелюди вбивали тих, хто насмілився жити по-людському без їхнього дозволу, вбивали в селах під Києвом, Черніговом, Харковом, Сумами. Так само вишукують і викрадають їх тепер у Херсоні чи Мелітополі. І, до речі, так само крадуть в України зерно і знову вивозять за кордон!", - зауважує Порошенко.

"Але тепер це вже остання конвульсія нашого одвічного ворога. Бо сьогодні йому протистоїть потужна армія, яку ми з вами відродили після 2014-го. Перемагає армія, перемагає мова, перемагає віра! Ми пройшли точку неповернення. Нашу правду побачили народи, в нашу силу повірили уряди. Сьогодні увесь демократичний світ підтримує нас у нашій боротьбі", – говорить Порошенко.

Він переконаний: українці покарають ворога за геноциди на нашій землі:

"Це наш з вами обов’язок і наша присяга перед могилами безвинних жертв і героїв боротьби за незалежність, давніх і теперішніх. Настав вирішальний час у битві, яка триває століттями".

"Ми переможемо, захистимо наше право і право наших дітей вільно жити на нашій українській землі", - наголошує Петро Порошенко.

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