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Петро Порошенко у День пам’яті жертв політичних репресій: "Тепер це вже остання конвульсія нашого одвічного ворога"

15 травня, 2022 неділя
12:39

П'ятий президент, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у День пам’яті жертв політичних репресій, 15 травня 2022 року, у своєму відеозверненні наголосив, що війна Росії проти України ведеться з давніх-давен, і тепер настав вирішальний час у цій битві

Про це інформує офіційний сайт "Євросолідарності".

"Ми пам’ятаємо, що 24 лютого почалася друга фаза війни, широкомасштабне вторгнення Росії проти України. Це так. Але Биківня, до якої тут з десяток кілометрів, відкриває нам ширший погляд на історію агресії Росії проти України. Ця війна ведеться вже з давніх-давен. Вона завжди була війною на знищення. У ній вже не раз траплялися періоди широкомасштабного розгортання. У двадцятому столітті такими часами були Голодомор і Великий терор", - нагадав Порошенко.

"Нашу державу і армію, народжену національною революцією, Росія  знищила. Вже тоді Росія використала інструментарій гібридної війни. І маріонеткові республіки, і зброя для них з північного воєнторгу, і колаборанти, які відкривали шлях московській орді", - констатує Порошенко.  

В Росії розуміли, що ідея незалежності глибоко вкорінена, що азіатський комунізм чужий європейській українській традиції - каже Петро Порошенко. 

"У 1932-1933 роках в окупованій Україні тисячі сіл стали безмовними Бучами і Мощунами, місцями масових страт голодом, убивствами. Українців убивали голодом чи кулями, бо в Кремлі тоді, як і тепер, вважали, що Україна і українці взагалі не можуть існувати, не мають права", - говорить п’ятий президент. 

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"Так само тепер нелюди вбивали тих, хто насмілився жити по-людському без їхнього дозволу, вбивали в селах під Києвом, Черніговом, Харковом, Сумами. Так само вишукують і викрадають їх тепер у Херсоні чи Мелітополі. І, до речі, так само крадуть в України зерно і знову вивозять за кордон!", - зауважує Порошенко. 

"Але тепер це вже остання конвульсія нашого одвічного ворога. Бо сьогодні йому протистоїть потужна армія, яку ми з вами відродили після 2014-го. Перемагає армія, перемагає мова, перемагає віра! Ми пройшли точку неповернення. Нашу правду побачили народи, в нашу силу повірили уряди. Сьогодні увесь демократичний світ підтримує нас у нашій боротьбі", – говорить Порошенко. 

Він переконаний: українці покарають ворога за геноциди на нашій землі:

"Це наш з вами обов’язок і наша присяга перед могилами безвинних жертв і героїв боротьби за незалежність, давніх і теперішніх. Настав вирішальний час у битві, яка триває століттями".

"Ми переможемо, захистимо наше право і право наших дітей вільно жити на нашій українській землі", - наголошує Петро Порошенко. 

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