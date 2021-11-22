Pfizer заявила про 100% ефективність COVID-вакцини для підлітків

Про це йдеться на сайті компанії Pfizer.

Виробники оголосили, що третя фаза досліджень показала 100-відсоткову ефективність вакцини проти COVID-19 у підлітків від 12 до 15 років.

Участь у випробуваннях взяли 2228 осіб.



Загалом під час дослідження в учасників підтвердили 30 випадків зараження COVID-19. Усі 30 знайшли у групі плацебо (люди, які не отримали щеплення, однак вважали, що є вакцинованими - ред.). Натомість, у групі людей, які отримали вакцину, не виявили жодних симптомів COVID-19.

Щонайменше шість місяців науковці спостерігали за побічними реакціями після щеплень, однак серйозних проблем із безпечністю не виявили, а список побічних реакцій збігався з уже відомим.

У подальшому виробники планують подавати заявки на використання препарату Pfizer проти COVID-19 у цій віковій групі в усьому світі.

Нагадаємо, Канада дозволила робити щеплення дітям від 5 до 11 років COVID-вакциною Pfizer.