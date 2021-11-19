Канада дозволила щеплювати дітей від 5 років COVID-вакциною Pfizer

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Канади.



"Міністерство охорони здоров'я Канади дозволило використовувати вакцину Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech для дітей від 5 до 11 років. Це - перша вакцина від COVID-19, затверджена у Канаді для використання у цій віковій групі", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що заявку на використання препарату для дітей до 11 років Pfizer подали 18 жовтня 2021 року.



"Після ретельного та незалежного наукового огляду доказів Департамент визначив, що переваги цієї вакцини для дітей у віці від 5 до 11 років переважають ризики", - йдеться у повідомленні.



Під час клінічних досліджень виявили, що вакцина була на 90,7% ефективною для запобігання COVID-19 у дітей віком від 5 до 11 років. Після щеплення у дітей не зареєстрували жодних побічних наслідків.



Нагадаємо, американська компанія Moderna подала заявку на реєстрацію дитячої вакцини від COVID-19 у Канаді.