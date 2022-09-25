Під час антимобілізаційного мітингу в Дагестані силовики стріляють з автоматів у повітря
В селищі Ендірей в Дагестані у неділю, 25 вересня 2022 року, під час антимобілізаційного мітингу на вимогу скасувати мобілізацію силовики почали стріляти в повітря
Про це повідомяє місцевий телеграм-канал "Утро Дагестан".
Жителі населеного пункту Ендірей масово вийшли на анонсований протест проти мобілізації. На місце вже прибули силовики, розпочалась стрілянина.
При цьому головний мітинг планується в центрі Махачкали, столиці Дагестану, о 15:00.
Як йдеться у повідомленні, протести триватимуть до тих пір, доки не буде "повністю скасовано мобілізацію для Кавказу".
"Ми занадто довго мочали і саме тому самі довели справу до утилізації владою наших дітей", - йдеться у повідомленні.
За оцінкою міжнародної OSINT-спільноти InformNapalm, Дагестан зберігає першість серед суб’єктів РФ за кількістю поіменно встановлених, знищених в Україні військовослужбовців.
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