Під час антимобілізаційного мітингу в Дагестані силовики стріляють з автоматів у повітря

Про це повідомяє місцевий телеграм-канал "Утро Дагестан".

Жителі населеного пункту Ендірей масово вийшли на анонсований протест проти мобілізації. На місце вже прибули силовики, розпочалась стрілянина.

При цьому головний мітинг планується в центрі Махачкали, столиці Дагестану, о 15:00.

Як йдеться у повідомленні, протести триватимуть до тих пір, доки не буде "повністю скасовано мобілізацію для Кавказу".

"Ми занадто довго мочали і саме тому самі довели справу до утилізації владою наших дітей", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою міжнародної OSINT-спільноти InformNapalm, Дагестан зберігає першість серед суб’єктів РФ за кількістю поіменно встановлених, знищених в Україні військовослужбовців.

21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про проведення у РФ часткової мобілізації.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Володимир Путін використовує війну проти України як спосіб умисного етноциду народів Росії.

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