Під час дебатів кандидатів на посаду прем'єра Великої Британії трапився нещасний випадок. Трансляцію перервали
На теледебатах кандидатів у прем'єри Великої Британії Ріші Сунака та Ліз Трасс під час прямого ефіру стався нещасний випадок
Трансляцію дебатів було перервано після того, як перед Лізз Трас, коли вона перебувала у кадрі, поза кадром пролунав гуркіт.
Глава МЗС перелякалася і вийшла з кадру.
Представник телеканалу заявив, що ексцес мав "медичний характер", загрози безпеці для учасників дебатів не було і трансляцію дебатів буде відновлено за першої нагоди.
- Напередодні претенденти на посаду Джонсона відповіли на запитання про можливість прямої участі Британії у війні з РФ.
- 20 липня консерватори проголосували за те, щоб Ріші Сунак та Ліз Трасс вийшли до фінального етапу у боротьбі за лідерство у партії.
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