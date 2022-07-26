Під час дебатів кандидатів на посаду прем'єра Великої Британії трапився нещасний випадок. Трансляцію перервали

Трансляцію дебатів було перервано після того, як перед Лізз Трас, коли вона перебувала у кадрі, поза кадром пролунав гуркіт.

Глава МЗС перелякалася і вийшла з кадру.

Представник телеканалу заявив, що ексцес мав "медичний характер", загрози безпеці для учасників дебатів не було і трансляцію дебатів буде відновлено за першої нагоди.

Напередодні претенденти на посаду Джонсона відповіли на запитання про можливість прямої участі Британії у війні з РФ.

20 липня консерватори проголосували за те, щоб Ріші Сунак та Ліз Трасс вийшли до фінального етапу у боротьбі за лідерство у партії.