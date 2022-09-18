Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У селі Стрілеча, Харківського району, медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих", – йдеться в повідомленні.

Село Стрілеча розташоване на кордоні із РФ. Всього у місцевому медзакладі лікувалося понад 600 пацієнтів, евакуювати вдалося 30-х.

"Під час евакуації росіяни розпочали масований обстріл. За попередніми даними, на жаль, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені. На жаль, росіяни не зупиняються ні перед чим - військові злочинці та терористи!" – написав Синєгубов.

Нагадаємо, у Дніпропетровській ОВА показали результати нічних обстрілів

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