Під час евакуації з прикордонного села на Харківщині 4 медиків загинули, 2 пацієнтів лікарні поранено
Російські окупанти обстріляли психіатричну лікарню на Харківщині під час спроби евакуації пацієнтів. Загинуло четверо медиків, двоє пацієнтів постражали
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У селі Стрілеча, Харківського району, медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих", – йдеться в повідомленні.
Село Стрілеча розташоване на кордоні із РФ. Всього у місцевому медзакладі лікувалося понад 600 пацієнтів, евакуювати вдалося 30-х.
"Під час евакуації росіяни розпочали масований обстріл. За попередніми даними, на жаль, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені. На жаль, росіяни не зупиняються ні перед чим - військові злочинці та терористи!" – написав Синєгубов.
- Нагадаємо, у Дніпропетровській ОВА показали результати нічних обстрілів
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