Під час масованої атаки "шахедів" у Києві був ризик відключення електропостачання, - голова Укренерго

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, учора були пошкоджені і відключилися кілька потужних магістральних ліній електропередач, які живлять Київ та область.

"Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлення цих ліній, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень", - сказав Кудрицький.

Він додав, що енергетикам швидко вдалося відновити роботу двох потужних магістральних ліній, тому ризиків відключень наразі немає.