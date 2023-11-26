Під час масованої атаки "шахедів" у Києві був ризик відключення електропостачання, - голова Укренерго
Під час нічної атаки російських безпілотників 25 листопада, що стала наймасштабнішою з початку великого вторгнення РФ, у Києві були ризики запровадження відключень електроенергії
Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив в ефірі телемарафону.
За його словами, учора були пошкоджені і відключилися кілька потужних магістральних ліній електропередач, які живлять Київ та область.
"Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлення цих ліній, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень", - сказав Кудрицький.
Він додав, що енергетикам швидко вдалося відновити роботу двох потужних магістральних ліній, тому ризиків відключень наразі немає.
- Уночі та зранку суботи, 25 листопада, Росія здійснила комбінований обстріл України, застосовуючи ракети та БПЛА. У результаті атаки "шахедів" на Київ постраждали 5 людей, виникли руйнування у низці районів.
- Згодом з'ясувалося, що російські окупанти в ніч на 25 листопада запустили рекордну кількість безпілотників на територію України. Сили протиповітряної оборони знищили 74 з 75 дронів.
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