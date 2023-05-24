Під час обстрілів Донеччини росіяни поранили 11 людей

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, за 23 травня росіяни поранили п’ять людей у Торецьку, три в Авдіївці, одного жителя у Костянтинівці, одного у Новодмитрівці та одного у Миколаївці.

За словами Кириленко, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.