Під час обстрілів Донеччини росіяни поранили 11 людей
Війська РФ поранили п’ять людей у Торецьку, три в Авдіївці, одного жителя у Костянтинівці, одного у Новодмитрівці та одного у Миколаївці
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Так, за 23 травня росіяни поранили п’ять людей у Торецьку, три в Авдіївці, одного жителя у Костянтинівці, одного у Новодмитрівці та одного у Миколаївці.
За словами Кириленко, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- За минулу добу, 22 травня, російська окупаційна армія вбила одного жителя Донеччини й поранила ще п'ятьох. Уранці 23 травня РФ вдарила авіабомбами по Торецьку.
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