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Під час протестів у Сербії затримала щонайменше 38 мітингувальників, - АР

26 грудня, 2023 вiвторок
02:20
Світ Опозиція штурмує міськраду Белграду (Сербія). Вечір 24 грудня 2023 року

Сербська поліція затримала щонайменше 38 осіб, які брали участь у протесті опозиції проти масових порушень на парламентських і місцевих виборах

Про це повідомляє AP.

Високопоставлений поліцейський Івіца Івкович повідомив, що затриманих звинувачують у підбурюванні до насильницької зміни конституційного ладу, щодо спроби повалення уряду і насильницькій поведінці. Він додав, що під час заворушень вісім офіцерів отримали поранення, у тому числі серйозні.

"Поліція готова і здатна рішуче протидіяти будь-яким актам насильства", – сказав Івкович.

Опозиція натомість заявила, що правоохоронці застосували надмірну силу та побили деяких її прихильників.

Що відомо про протести у Сербії 

17 грудня у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Сербська прогресивна партія чинного президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу, однак опозиція заявила про порушення та фальсифікацію голосування.

18 грудня міжнародна моніторингова місія заявила, що керівна в Сербії Сербська прогресивна партія (SNS) несправедливо перемогла на позачергових парламентських виборах через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Олександра Вучича та підкуп виборців.

У Белграді 18 грудня зібрались тисячі прихильників руху "Сербія проти насильства", які протестують проти фальсифікацій на виборах у сербській столиці

Увечері неділі, 24 грудня, у Белграді представники опозиції з виборчого списку "Сербія проти насильства" почали вимагати анулювати результати виборів на всіх рівнях.

Пізніше сербська служба "Радіо Свободи" повідомила, що зачинений вхід до будівлі міської ради Белграду був зламаний, а правоохоронці використали проти учасників протесту сльозогінний газ.

У прямій трансляції з місця подій від телеканалу N1 можна було побачити, як поліція застосувала сльозогінний газ, зокрема, проти чинних депутатів від опозиції.

У зв'язку зі спробою протестувальників увірватися до міськради Белграду президент Александр Вучич звернувся зі зверненням, пише RTS.

За його словами, ніякої революції не відбудеться, а держава достатньо сильна, щоб захистити демократію і державу, і що "головорізи будуть заарештовані".

Під час протестів опозиції в Белграді ввечері в неділю, 24 грудня, постраждали семеро поліцейських.

25 грудня сербські протестувальники провели шестигодинну блокаду руху в Белграді.

вибори
Сербія
акції протестів
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