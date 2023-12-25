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Сербські протестувальники почали шестигодинну блокаду руху в Белграді

25 грудня, 2023 понедiлок
16:07
Світ

Група студентів та інші громадяни, які не визнають результати виборів та беруть участь в акціях протесту, оголосили сьогодні, 25 грудня, про шестигодинну блокаду руху у двох місцях Белграда

Про це повідомляють видання Nova.rs та РТС.

Оскільки термін погодження перевірки списку виборців закінчився, сербські протестувальники заблокували вхід до будівлі міністерства державного управління та місцевого самоврядування. А звідти вирушили блокувати дві локації. Нині вже заблоковано вулиці Бірчанова та Кнеза Мілоша. 

Що відомо про протести у Сербії 

17 грудня у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Сербська прогресивна партія чинного президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу, однак опозиція заявила про порушення та фальсифікацію голосування.

18 грудня міжнародна моніторингова місія заявила, що керівна в Сербії Сербська прогресивна партія (SNS) несправедливо перемогла на позачергових парламентських виборах через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Олександра Вучича та підкуп виборців.

У Белграді 18 грудня зібрались тисячі прихильників руху "Сербія проти насильства", які протестують проти фальсифікацій на виборах у сербській столиці

Увечері неділі, 24 грудня, у Белграді представники опозиції з виборчого списку "Сербія проти насильства" почали вимагати анулювати результати виборів на всіх рівнях.

Пізніше сербська служба "Радіо Свободи" повідомила, що зачинений вхід до будівлі міської ради Белграду був зламаний, а правоохоронці використали проти учасників протесту сльозогінний газ.

У прямій трансляції з місця подій від телеканалу N1 можна було побачити, як поліція застосувала сльозогінний газ, зокрема, проти чинних депутатів від опозиції.

У зв'язку зі спробою протестувальників увірватися до міськради Белграду президент Александр Вучич звернувся зі зверненням, пише RTS.

За його словами, ніякої революції не відбудеться, а держава достатньо сильна, щоб захистити демократію і державу, і що "головорізи будуть заарештовані".

Під час протестів опозиції в Белграді ввечері в неділю, 24 грудня, постраждали семеро поліцейських.

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акції протестів
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