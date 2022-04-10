Під час ракетного обстрілу аеропорту Дніпра поранення отримали шість рятувальників

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



"У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують. Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки", – йдеться в повідомленні.



У ДСНС розповідають, що найбільше постраждала начальниця Відділу зв’язківки із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка.



"Женя виїхала на місце обстрілів, аби здійснювати свою щоденну роботу – фіксацію наслідків прильоту в місто смертоносного "русского мира" та подолання руйнівних наслідків "любові старшого брата" рятувальниками ДСНС. Там її і наздогнав смертоносний осколок", – зазначають у повідомленні.

10 квітня Росія повторно атакувала аеропорт у Дніпрі і знищила його вщент, а також всю інфраструктуру навколо.