Під час ракетного обстрілу аеропорту Дніпра поранення отримали шість рятувальників
Унаслідок повторного обстрілу окупантами летовища в Дніпрі поранень зазнали 6 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують. Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки", – йдеться в повідомленні.
У ДСНС розповідають, що найбільше постраждала начальниця Відділу зв’язківки із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка.
"Женя виїхала на місце обстрілів, аби здійснювати свою щоденну роботу – фіксацію наслідків прильоту в місто смертоносного "русского мира" та подолання руйнівних наслідків "любові старшого брата" рятувальниками ДСНС. Там її і наздогнав смертоносний осколок", – зазначають у повідомленні.
- 10 квітня Росія повторно атакувала аеропорт у Дніпрі і знищила його вщент, а також всю інфраструктуру навколо.
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