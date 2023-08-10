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Війна з Росією: хроніка
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Під час рейду на лівобережжя Херсонщини українські спецпризначенці викрали майора армії РФ, - Bild

10 серпня, 2023 четвер
21:34
Війна з Росією наступ ЗСУ

Вранці 8 серпня українські спецпризначенці провів вражаючу секретну операцію на лівому березі Дніпра, метою якої було викрадення майора Томова, який відповідає за прикордонну ділянку, щоб дізнатися більше про стратегію оборони російських сил в окупованій Херсонській області

Про це розповів військовий експерт Юліан Репке, пише Bild.

Як пише Репке, українським спецпризначенцям вдалося на невеликих човнах переправитися через річки Дніпро та Конка та висадитись на південному березі. Як маневр, що відволікає, українська армія одночасно випустила по цьому району десятки ракет. Під їх прикриттям загін висунувся вперед і в найкоротший термін штурмував російські позиції.

Але це була лише перша частина плану. Подальші дії були набагато ризикованішими, зазначає військовий експерт. Захопивши російську позицію, українці імітували заклик російських солдатів про допомогу, використовуючи чи то рацію, чи навіть мобільний телефон одного з убитих росіян. Томов у супроводі ще приблизно десяти військових поїхав на передову, де на нього чекала "українська пастка", пише Репке.

Щойно Томов прибув на місце, він зі своїми бійцями та бронетранспортером потрапив у засідку українських спецпризначенців. За лічені хвилини бій був закінчений, бійці Томова загинули або були поранені, а сам Томов опинився в полоні в українців.

Російський військор Тринадцятий підтверджує: "Група Томова потрапила в засідку, котрі вижили перебувають у полоні". За його словами, всього під час операції загинули або потрапили в полон 25 російських військовослужбовців, а вся розвідгрупа на чолі з майором Томовим "зникла".

За інформацією BILD, український спецпідрозділ також втратив під час ризикованої операції кілька бійців.

ЗСУ активно намагаються відкрити новий фронт на півдні країни. Передбачається, що цей фронт дозволить скоротити сухопутну колію до Криму з 200 до 90 км. Однак на шляху української армії до відкриття цього фронту стоїть не лише російська окупаційна армія, а й річка Дніпро, пише Юліан Репке.

  • Нагадаємо, першими про український рейд написали аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Уранці, 9 серпня, вони зазначили про те, що кілька російських військових блогерів повідомили про висадку українськими силами до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері, та прорвали там оборону вглиб до 800 метрів. Російські військові блогери стверджували, що ЗСУ вдалося використати тактичну несподіванку і висадитися на східному березі, перш ніж росіяни відкрили по них вогонь. Під кінець дня російські "воєнкори" почали заявляти, що Сили оборони ЗСУ покинули лівий берег Дніпра. В ISW оцінюють це як "обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони.
  • Цього ж дня у Міністерстві оборони України спростували інформацію, закликаючи довіряти перевіреним джерелам.
Херсонщина
окуповані території
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