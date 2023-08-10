Про це розповів військовий експерт Юліан Репке, пише Bild.

Як пише Репке, українським спецпризначенцям вдалося на невеликих човнах переправитися через річки Дніпро та Конка та висадитись на південному березі. Як маневр, що відволікає, українська армія одночасно випустила по цьому району десятки ракет. Під їх прикриттям загін висунувся вперед і в найкоротший термін штурмував російські позиції.

Але це була лише перша частина плану. Подальші дії були набагато ризикованішими, зазначає військовий експерт. Захопивши російську позицію, українці імітували заклик російських солдатів про допомогу, використовуючи чи то рацію, чи навіть мобільний телефон одного з убитих росіян. Томов у супроводі ще приблизно десяти військових поїхав на передову, де на нього чекала "українська пастка", пише Репке.

Щойно Томов прибув на місце, він зі своїми бійцями та бронетранспортером потрапив у засідку українських спецпризначенців. За лічені хвилини бій був закінчений, бійці Томова загинули або були поранені, а сам Томов опинився в полоні в українців.

Російський військор Тринадцятий підтверджує: "Група Томова потрапила в засідку, котрі вижили перебувають у полоні". За його словами, всього під час операції загинули або потрапили в полон 25 російських військовослужбовців, а вся розвідгрупа на чолі з майором Томовим "зникла".

За інформацією BILD, український спецпідрозділ також втратив під час ризикованої операції кілька бійців.

ЗСУ активно намагаються відкрити новий фронт на півдні країни. Передбачається, що цей фронт дозволить скоротити сухопутну колію до Криму з 200 до 90 км. Однак на шляху української армії до відкриття цього фронту стоїть не лише російська окупаційна армія, а й річка Дніпро, пише Юліан Репке.