Під час сесії Світового банку Зеленський розповів про п’ять кроків, які можуть зупинити агресію РФ
Президент України виступив з відеозверненям до на сесії Світового банку і розповів, які кроки ця структура повинна зробити, щоб Росія припинила свою агресію
Про це він розповів в своєму телеграм-каналі.
"Під час історичної сесії Світового банку розповів про п’ять кроків, необхідних зараз. Перший – це негайна підтримка для України, щоб у керівництві Росії знали, що війна не дасть їм реалізувати жодної з їхніх загарбницьких цілей. Другий – негайне виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій. Третій – спеціальний податок за війну. Росія, а після неї й будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність. Четвертий – кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин із Росією. І п'ятий – потрібно продовжувати блокувати активи російської держави та представників російської еліти", - розповів Зеленський.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський видав указ про утворення Національної ради з відновлення України від наслідків війни
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