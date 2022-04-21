Зеленський видав указ про утворення Національної ради з відновлення України від наслідків війни

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Указ №266/2022, опублікований на сайті Офісу президента України.



За попередніми даними, Володимир Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни.

Зазначається, що Кабміну доручено впродовж наступних двох тижнів визначити орган, що здійснюватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи новоствореної Ради.

Крім того, згідно із затвердженим персональним складом Ради її співкерівниками стали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Також до складу Ради увійшли віцепрем’єр-міністри та міністри, заступники очільника ОП, секретар РНБО, голова НБУ та голови комітетів Верховної Ради.

У положенні, крім того, зазначається, що Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові. Її основними завданнями є розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України; визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, а також підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення країни у воєнний і післявоєнний періоди.



