Під час своєї доповіді Генсек ООН приділить особливу увагу сексуальним злочинам окупантів проти українців, - МЗС України

Про це повідомило МЗС України.



Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела зустріч з заступницею Генсекретаря ООН - спеціальною представницею з проблематики сексуального насильства в конфліктах Прамілою Паттен під час її візиту до Києва. Вони засудили звірства росіян в України, особливо сексуальні злочини, скоєні в Бучі, Ірпені й інших українських населених пунктах.



"Керівництво України закликає міжнародну спільноту продовжити активну роботу щодо спільної протидії російській пропаганді та проведення належного розслідування російських злочинів війни", - зауважила Еміна Джапарова.



За словами спецпредставниці, вона виступить перед Радбезом ООН щодо зґвалтування українців росіянами, а також заявила, що Генсек ООН приділить особливу увагу сексуальним злочинам в Україні під час своєї щорічної доповіді. Еміне Джапарова подякувала Прамілі Паттен за підтримку України.



"Українські правоохоронні органи розпочали розслідування щодо понад 9 тис. військових злочинів, скоєних з 24 лютого 2022 року військовослужбовцями збройних сил та інших військових формувань Росії на території України. Росія вже забрала життя понад 3800 мирних жителів України та поранила понад 4000. При цьому, були встановлені факти катувань та сексуального насильства", - наголосила заступниця очільника МЗС України.



Вона привітала підписання Рамкового документа про співпрацю з українським урядом із запобігання та реагування на сексуальне насильство під час війни, який зорієнтований на протидію наслідкам воєнних злочинів Росії в Україні.



Праміла Паттен зазначила, що не могла бути осторонь страждань українців, і висловила надію на співпрацю для надання допомоги Україні.

7 квітня омбудсман Людмила Денісова закликала повідомляти про сексуальні злочини, скоєні окупантами в Україні, щоб притягнути винних до відповідальності.

Мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.

Станом на 27 квітня росіяни зґвалтували 400 людей на тимчасово окупованих територіях.

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